A strandok készen állnak, de a jó idő még várat magára

Hargita és Maros megyében ugyan több strand is megnyílik pénteken, de az igazi napozós, fürdőzős hétvégékre még várni kell. A bátrabbak viszont termál- és sós vizű medencékben lubickolhatnak már az előttünk álló napokban is.

Pénteken már lehet fürödni a Medve-tóban • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen feltöltötték a Víkendtelep medencéit, és várják azokat a strandolókat, akiket nem riaszt el pár esőfelhő és a 20–22 Celsius-fok körüli vízhőmérséklet. Mint Ioan Carcu igazgató elmondta, a sportolók már használják is az 50 méteres úszómedencét, de a többi is fel van töltve. A csónakázóban is van már víz, vízibicikli bérlése is lehetséges. Jó hír, hogy

amíg a medencékben a víz hőmérséklete nem éri el a 25 Celsius-fokot, addig nem kell belépőt fizetni.

Ehhez legalább három-négy meleg nyári napra van szükség. Előreláthatóan jövő hétvégétől lesz igazi strandhangulat a marosvásárhelyi Víkendtelepen.

Pénteken nyit a népszerű szovátai Medve-tó. Jelenleg a víz hőmérséklete a felszínen 27 Celsius-fok, 1,5 méter mélységben pedig 10 fokkal melegebb. Idén az egészségügyi előírásoknak megfelelően

egymástól 2 méteres távolságra helyezkedhetnek el a napozók.

Az árak változatlanok maradtak, felnőtteknek 30 lej, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 25 lej a belépő. A Medve-tóban 13–15 óra között nem lehet megmártózni, de a strand területét nem kell elhagyni. Szovátán megnyitott a szintén sós vizű Fekete-tó mellett található strand is. Itt 29 Celsius-fokos, melegített vizű medencével várják a kikapcsolódni vágyókat.

Hargita megyében pénteken nyílik a maroshévízi Urmánczy strand. A fürdő medencéit a forrásnál 26 Celsius-fokos víz táplálja, így a nagymedencében és a három gyermekmedencében kellemes hőmérsékletű vízben lehet lubickolni. A belépőjegyeket júniusban még a tavalyi árakon lehet megvásárolni, azaz hétköznaponként felnőttek számára 10 lejbe, gyermekek számára 6 lejbe kerülnek, hétvégenként pedig 15 és 10 lejért lehet megváltani őket.

A szentegyházi Termál Gyöngye strand is várja a fürdőzőket, már ezen a hétvégén. Mint megtudtuk, felújították a kinti nagymedencét, zuhanyozót alakítottak ki, hiszen egyelőre a benti medencét és zuhanyozókat nem lehet használni. A gyermekmedence vizét napkollektor fogja melegíteni, de ennek a felszerelésével még nem készültek el, így előreláthatóan a kicsik csak két hét múlva vehetik birtokukba a számukra kialakított kismedencét.