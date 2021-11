A sós vízből az olívaolajba

A fagyasztott, illetve a jégen tárolt tengeri halkínálatból válogatott ezúttal Karácsony József, a Főnix konyha séfje, hogy bemutathassa, miként készíthetünk azokból finom ételeket. A választása végül a sokak által dorádaként emlegetett aranydurbincsra esett, amely mellé természetesen egy illő köretet és salátát is összeállított.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

„Könnyen és gyorsan összeállíthatjuk az ebédet, ha a nagyüzletek halkínálatából válogatunk” – jelentette ki Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Mint mondta, ezekben a boltokban rendszerint számos fagyasztott vagy éppen jégen tárolt tengeri halból lehet választani, ő pedig ezúttal a vidékünkön is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő aranydurbincs (doráda) mellett döntött, remélve, hogy minél több olvasónkat láthatja el hasznos praktikákkal.

Igazából én is csak kísérleteztem ezúttal, hiszen korábban még nem készítettem el ilyen halat, ám az eredmény magáért beszélt, hiszen a kollégák mindent megettek az asztalról

Az aranydurbincsról érdemes azt is tudni, hogy ragadozó életmódot folytat, ami gasztronómiai szempontból azért lényeges, mert kevesebb szálka van benne, könnyebben feldolgozható és elfogyasztható. Emellett nagyon finom, édeskés íze van a halnak.

Pácolásként még tengeri sót is használhatunk, majd egy-két órára tegyük be a hűtőbe az alapanyagunkat, hogy összeérjenek az ízek.

Ha megvagyunk, akkor ujjnyi távolságokra irdaljuk be az aranydurbincsot a bordák mentén. Törjünk le fokhagymát és keverjük össze néhány csepp citromlével, olívaolajjal. Mindezt belesúrolhatjuk a bevágásokba, ugyanakkor a hal belső részére is kenhetünk belőle.

Amíg a hűtőben pihen a hal, addig elkészíthetjük a köretet – így Karácsony. Ehhez ő koktélparadicsom méretű burgonyákat válogatott, majd ezeket sós vízben megfőzte. A serpenyőben olívaolajat melegített, amelyben kevés felaprózott lilahagymát, némi olívabogyót, gombát és pár cikk pucolatlan fokhagymát pirított meg. Dinsztelés után helyezte az edénybe a meghámozott, felkarikázott főtt burgonyákat. Amint utóbbiak is pirulni kezdtek, akkor sóval és borssal ízesített. Végül néhány koktélparadicsomot is lepirított.

Ekkor rukkolát vett elő, majd erre olívaolajat csepegtetett és mindezt parmezánsajttal szórta meg. A halat egy másik serpenyőben sütötte meg.

Négy-négy percet kellett piruljon mindkét oldala – közben locsolgatta rá a forró olajat – és készen is volt.

Tálaláskor még csepegtetett a köretre és az aranydurbincsra is némi citromlevet – szórt némi frissen aprított bazsalikomot is –, majd hozzátette, ha szükséges, akkor muzsdéjt is lehet készíteni az ebéd mell. Utóbbihoz törjünk le némi fokhagymát, keverjük ki olívaolajban sóval és borssal ízesítve, illetve öntsük fel mindezt ásványvízzel. A hal mellé egyébként száraz vagy félszáraz fehérbor fogyasztását ajánlotta Karácsony József.