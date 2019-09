A sokoldalú pesztó

Nemcsak üzletben vásárolhatunk pesztót, hanem mi magunk is könnyedén elkészíthetjük – ezt bizonyította lapunknak Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa. Az intenzív ízű mártást öntetként, mártogatósként, pácként és ízesítőként is használhatjuk, például a tészták, a húsok és a saláták elkészítésekor is.