A sokból csak még több lehet: fogékony a fertőzésre a Hargita megyei lakosság

Hargita megyében is van már olyan település, ahol meghaladja a három ezreléket a fertőzöttségi arány, így életbe lép az az új intézkedés, amely szerint védettségi igazolványhoz kötik a vendéglátóhelyekre, kulturális és sporteseményekre, illetve magánrendezvényekre való belépést. A térségben egyébként rohamosan nő az esetszám, több település közelít a sárga vagy a piros besorolás felé.

Csökken a védettség, így bárki megfertőződhet. A beoltottaknak viszont az esetek túlnyomó többségében csak enyhe tüneteik vannak. Archív • Fotó: Beliczay László

Országszerte több mint kétszáz településen haladja meg a három ezreléket a fertőzöttségi arány az elmúlt tizennégy nap adatai alapján, közöttük van egy Hargita megyei község is. A fertőzöttségnél a háromezrelékes sarokszám most azért fontos, mert nemrég a kormány elfogadta azt a rendeletet, amely szerint bizonyos fertőzési ráta fölött csak védettségi igazolvánnyal lehet vendéglátóhelyekre és nyilvános eseményekre belépni.

HIRDETÉS

Az előírás szerint azokon a településeken,

ahol a fertőzési ráta az előző tizennégy nap adatai alapján meghaladja a három ezreléket, és nem lépi át a hat ezreléket, bizonyos tevékenységekhez és szolgáltatásokhoz csak azok férhetnek hozzá, akik rendelkeznek az európai uniós védettségi igazolvánnyal.

Mint ismert, ehhez azok juthatnak hozzá,

akiket beoltottak a koronavírus ellen, és eltelt legalább tíz nap az oltás második adagjának felvétele óta;

akik átestek a betegségen, és igazolni tudják, hogy a fertőzés kimutatása óta több mint tizenöt nap, de kevesebb mint 180 nap telt el;

akik 72 órásnál nem régebbi, negatív eredményű RT-PCR-tesztet vagy 48 órásnál nem régebbi, negatív eredményű antigéngyorstesztet tudnak felmutatni.

Az igazolványt elektronikus formában és kinyomtatva is be lehet mutatni – tudtuk meg Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetőjétől. Mint részletezte,

három ezrelék fölötti fertőzési arány esetén piros, két ezrelék fölöttinél pedig sárga besorolásról beszélhetünk, és mindkettőhöz számos település közelít Hargita megyében.

A pirosba keddig kizárólag Homoródszentmárton tartozott, de valószínűleg hamarosan Kányád is átkerül ebbe a kategóriába. A sárga zónát közelíti továbbá Csíkmadaras, Maroshévíz, Zetelaka, Tusnád és Székelykeresztúr. A nagyobb városok, azaz Csíkszereda, Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós egyelőre a zöld kategóriába sorolhatók. Érdemes megjegyezni azonban, hogy

mivel a városokban magasabb a lakosságszám, jóval több megfertőződés szükséges ahhoz, hogy átlépjenek egyik kategóriából a másikba. Vidéken viszont sokszor két-három esettel is bepirosodhat a település.

Nem tud lelassulni

„Múlt héten a megyében még csak 0,06 volt a fertőzöttségi arány, kedden viszont már 0,66, tehát meredeken emelkedik az érték. Tudni kell, hogy ez egy exponenciális növekedés, főleg nálunk, ahol alacsony az átoltottság. Ezáltal

a folyamat nem visszafordítható, a terjedés nem tud lelassulni, mert van magas számú, a megfertőződésre fogékony lakosság.

Ehhez az alacsony átoltottság mellett az is hozzájárul, hogy kevesen estek át a betegségen” – részletezte Tar Gyöngyi. Hozzátette, az is tény, hogy akik az év elején voltak beoltva vagy küzdötték le a betegséget, már csak alacsony védettséggel rendelkeznek, tehát könnyebben megfertőződhetnek. A megyében az elmúlt időszakban elhunyt a fertőzés következtében egy olyan személy, aki másodszorra kapta el a vírust, illetve egy olyan is, aki immunizálva volt.

„Most már egyértelmű, hogy úgy az oltással, mint a fertőzésen való áteséssel szerzett immunitás elkezdett csökkenni. Már a megyében is van bizonyíték arra, hogy olyanok is megfertőződhetnek, akik korábban legyőzték a vírust vagy be vannak oltva. Szerencsére azonban

a beoltottaknak az esetek túlnyomó többségében csak enyhe tüneteik vannak.

A statisztikák világszerte azt igazolják, hogy a halálesetek 95 százaléka a beoltatlanok körében következik be, 2–3 százaléka a nem teljesen beoltottaknál, tehát azoknál, akik a kétdózisú vakcináknak csak az egyik adagját kapták meg, és mindössze egy-két százaléka azoknál, akik teljesen immunizálva vannak. Mindenki döntse el, hogy melyik csoportba szeretne tartozni” – vetette fel Tar Gyöngyi.

Jön a harmadik oltás?

Arra is kitért, hogy terítéken van a harmadik oltás, Románia jelenleg az Európai Gyógyszerügynökség hivatalos állásfoglalását várja ebben az ügyben. A megyében már

készülnek arra, hogy október elején újranyitják a felfüggesztett oltóközpontokat, mivel nagy az érdeklődés a harmadik dózis iránt,

főként az egészségügyi dolgozók körében. Ők ugyanis az elsők között voltak beoltva, ezért mostanra lecsökkent a védettségük, és ez meg is látszik. Több példa is volt az elmúlt időszakban egészségügyben dolgozók megfertőződésére, a székelyudvarhelyi kórház külső egységeként működő székelykeresztúri kórházban például gócpont alakult ki.