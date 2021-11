A sofőriskolákat is áremelésre kényszerítette az üzemanyagok és a biztosítás drágulása

A kötelező autóbiztosítás és az üzemanyag árának folyamatos növekedése miatt egyre nagyobbak a kiadásai a sofőriskoláknak is. Az általunk megkérdezett iskolák vezetői arról beszéltek, hogy nemcsak az árak emelkedés miatt aggódnak, hanem azért is, mert járványhelyzet miatt egyre több a követelmény és egyre kevesebb az érdeklődő.

A drágulás az autósiskolákat sem kerüli el • Fotó: Haáz Vince

Az elméleti oktatáson résztvevőknek, ha nincsenek beoltva, akkor tesztre van szükségük, két hét oktatás esetén kettő-háromra, az még darabonként 100–120 lejbe kerül. Bár egyre inkább érezzük, hogy alig üti a széle a hosszát, egyelőre nem emeltünk az árakon. Úgy is azt tapasztaljuk, hogy sokan csak részletre, és még így is nehezen tudják kifizetni az oktatás ellenértékét

Az egyik székelyudvarhelyi sofőriskola képviselője a Székelyhonnak arról számolt be, hogy jelenleg 1800 lejt kell fizessenek a hozzájuk beiratkozó tanulók, de előreláthatóan év végén vagy jövő év elején emelniük kell az árakon. Példaként említette, hogy míg tavaly egy autó biztosítására 450 lej körüli összeget fizetett, most ugyanennek a járművek a biztosítása egy évre 800 lejbe került.

Oltásra vagy tesztre is szükség van

De ha a lakosság, a családok pénze egyre kevesebb, akkor kétszer is meggondolják, hogy mire költsenek, mit lehet elhalasztani, és az autósiskola ez utóbbi kategóriába tartozik. Náluk az év elejétől 1800 lej ellenében lehet részt venni az elméleti és gyakorlati oktatáson, egyelőre nem mernek emelni ezen az áron.

Az iskola képviselője arról beszélt, hogy megpróbáltak felzárkózni az elvárásokhoz, online is biztosítják az elméleti oktatást, részletekben is törleszteni lehet a díjat. „Nem tudjuk a tavalyi szinten tartani az árakat, hiszen havonta többet kellett fizetni az üzemanyagért, a terem fenntartásáért, de a kötelező biztosításokért is. A tanulás során használt autókat többször kell javítani, többször kell alkatrészt cserélni bennük, mint egy családi személyautóban. Az üzemanyag-használat is magasabb, hiszen az autó diákonként egy-egy órát araszol a forgalomban, leállítva és újraindítva” – mondta az illetékes, aki jó hírként újságolta, hogy ők nem tapasztalták az érdeklődők számának csökkenését, elsősorban a 18 életévüket betöltő diákok közül jelentkeznek a legtöbben az oktatásra, a vizsgára.

Az általunk megkérdezett marosvásárhelyi autósiskola képviselője arról számolt be, hogy míg tavaly 1300 lejes áron tudták tartani a B-kategória megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati képzés árát, idén kénytelenek voltak több ízben is árat emelni.

Az üzemanyag árának növekedése nemcsak az autót használók pénztárcáját terheli, hanem visszaköszön az alapélelmiszerek megvásárlásánál, a szolgáltatások árának törlesztésekor is. A sofőriskolák szintén megérezték a benzin és gázolaj árának emelkedését, és többen már az elmúlt időszakban kénytelenek voltak emelni az árakon.

Az üzemanyag árának növekedése mellett a kötelező biztosítás árának drasztikus emelkedését emelte ki, mint legnagyobb nehézséget a csíkszeredai Romeo Negru oktató. Arról beszélt, hogy az általános biztosításon kívül az autósiskoláknak még extra biztosítást is kell fizetniük, mert a gépkocsikat oktatásra használják, és ennek ára különösen a tehergépkocsik esetében nagyon nagy. Ha az év elején 1500 lejért oktatta a diákokat, most már 2000 lejért teszi, és a napokban végzett számítások szerint így is majdnem csak a szakmai elégtételért dolgozik.

„Pedig ha megnézzük a hiányszakmákat, akkor láthatjuk, hogy például a tehergépkocsi-sofőrökből hiány van. Azt is tudjuk, hogy ha egy rakodómunkásnak például jogosítványa is van, nagyobb hasznát veszi a cégtulajdonos, és lehet, hogy egy kicsit több pénzt is ad neki.

Ezért az ország gazdaságának fejlődéséhez is hozzájárulnak a sofőriskolák. De ezt senki nem veszi figyelembe, az árakat emelik, az embereket nyomorgatják.

Nálunk is érződik, hogy a járvány, a megszorítások miatt sokan kevesebbet keresnek vagy elveszítették munkahelyüket, így kevesebb a jelentkező is, nehezebben tudják kifizetni az oktatás árát az emberek. Ha az áremelkedéseket nézzük, akkor jövőre újabb díjemelésre lesz szükség, de nem tudom, meg tudjuk, meg merjük-e lépni ezt” – fejtegette.