A Siculicidium üzenete: valós erőt és egységet kell mutatni a kötelesség órájában

A madéfalvi veszedelem 258. évfordulóján, a Siculicidium-emlékműnél tartott pénteki ünnepi megemlékezésen előtérbe került a vérengzés szomorúsága, az elvándoroltak boldogulása, de a nemzeti összetartozás talán soha nem tapasztalt ereje is.

A megemlékezés első mozzanataként szentmisét mutattak be Tamás József nyugalmazott segédpüspök főcelebrálásával, a Szent Anna tiszteletére felszentelt kápolnában.

Elsőként Szentes Csaba, Madéfalva község polgármestere mondott beszédet, aki megaláztatásként jellemezte a 258 évvel ezelőtti vérengzést.

Sokak számára csak a menekvés jutott, új hazát kellett építsenek. Őseink helytállása negyed évezred után is példaértékkel bír. Mi is együttműködés útján haladhatunk előre, hisz az alárendeltség ma is ellenállást szül

– emelte ki, hozzátéve, nagy segítség, hogy az anyaország nemzetben gondolkodik, akárcsak ahogy a jó anya gondoskodik az összes gyermekéről.