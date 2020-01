A sertéshús legjava

A megszokott, disznóból készíthető ételek után igazi felüdülést jelenthet olvasóinknak, ha sertésbélszínt sütnek – ennek elkészítésébe avat be ezúttal Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki nemcsak egy különleges receptet, de különböző konyhai trükköket is megosztott velünk. A finomság mellé ízletes bébipaprikából és gombából összeállított köretet ajánl.

A közepesen átsült bélszín a legfinomabb. Ha tovább marad a serpenyőben, rágós lesz • Fotó: Erdély Bálint Előd

Nagyon ismert finomság, disznóvágáskor ezt szokta ellopni a böllér, hiszen kicsi helyen is elfér, akár a csizmájába is eldughatja” – jegyezte meg viccelődve.

A sertésbélszín minden oldalát egyenként kérgesítsük kevés olívaolajban. A bélszínt rozéra süssük, hiszen ha teljesen átsütnénk, rágóssá válna. Közben tehetünk a serpenyőbe némi kakukkfüvet is, amely nemcsak az íz, de az illat szempontjából is fontos.

Közben töltsünk kevés olajat a sütéshez használt serpenyőbe, amelyben lila hagymát fogunk párolni. Kevés cukrot is adhatunk hozzá, így felgyorsítva a karamellizációt. Ebbe tesszük bele a felaprózott füstölt szalonnát, amelyből egy igazán finom ragu lesz a vesepecsenye mellé. Ízesítésként citromlevet és fehér borsot használunk, sóra nincs is szükség.

Ekkorra már eleget pihent a bélszín is, amelyet vékonyan megkent dijoni mustárral és borssal is megszórt, majd a készülő köret mellé helyezte a serpenyőbe, hogy újramelegíthesse. Pár perc múlva már tálalhatta is az ételt. „Az illatért egy kis vadcsombort is adhatunk az ételhez, már csak azért is, hogy minden vendég megszólítsa a pincért, hogy ugye neki viszi ki az ételt, mert olyat szeretne” – viccelődött a szakács. Hozzátette, a vesepecsenye mellé félszáraz vörösbort érdemes fogyasztani.

Akinek ennyi sem elég

Maga Karácsony József is egy vadász barátjától tanulta meg, miként lehet ennél is jobban fokozni az ízélményt: ehhez vágjunk apróra kevés vöröshagymát, amelyet olíva- és fokhagymaolajjal öntünk le, valamint mustárt is adunk hozzá. Fűszerként jöhet kevés apróra vágott petrezselyemzöld és bors. „Persze szárazon lepirított rókagombával is meg lehet bolondítani az ételt” – jegyezte meg a séf. A bélszínt a mártásba beleforgatva szeleteljük, és akár a vágódeszkán is tálalhatjuk.