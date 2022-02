A segítség közel van, hatékonyan fel lehet lépni az iskolai bántalmazás ellen

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Több szülő is aggodalmával kereste meg az iskolai tanácsadókat, pszichológusokat, miután megjelent a vonat által januárban elgázolt csíkajnádi fiú tragikus esetéről szóló cikkünk. A szakemberek segítségét kérő szülők arról kértek tanácsot, hogy miként védhetik meg gyermekeiket, ha szóbeli vagy tettleges bántalmazás éri őket.

Beszélnek az ajnádi fiú esetéről, hogy mással ne forduljon elő hasonló Panaszt tettek a Hargita Megyei Tanfelügyelőségen a csíkajnádi 14 éves fiú szülei, miután gyermeküket múlt héten, kedden halálra gázolta a vonat. Ugyanis úgy vélik, gyermekük félt iskolába menni, ezért tért le a megszokott útról a tragédia reggelén. Panaszt tettek a Hargita Megyei Tanfelügyelőségen a csíkajnádi 14 éves fiú szülei, miután gyermeküket múlt héten, kedden halálra gázolta a vonat. Ugyanis úgy vélik, gyermekük félt iskolába menni, ezért tért le a megszokott útról a tragédia reggelén.

A témában Szalay Zsuzsanna székelyudvarhelyi pszichológust, iskolai tanácsadót kérdeztük meg, miután a Facebook közösségi oldalán jelezte, hogy sokan fordultak hozzá tanácsért. A szakember kezdésként fontosnak tartotta leszögezni, hogy verekedések, csúfolódások előfordulnak az iskolákban, de attól még nem számítanak bántalmazásnak, ha egyszeri alkalmakról van szó.

Akkor beszélünk bántalmazásról, ha a jelenség hosszabb ideje fennáll, ismétlődő, gyakori és ettől szenved a diák. Ha egyszer leverik a tolltartóját az osztálytársak, az még nem bántalmazás, de ha minden nap rendszeresen megteszik, akkor már annak számít

– magyarázta Szalay Zsuzsanna. Hozzátette, nem helyes vélekedés egyes szülők részéről az, hogy néhány pofontól nem lesz semmi baja a gyermeknek, a bántalmazást ugyanis nem szabad felszínesen kezelni, elbagatellizálni, mert súlyosan érintheti a gyermek személyiségfejlődését. Szükség van egy bizonyos lelki érettségre, hogy a gyermek ki tudjon állni magáért, tudja, hogy mit szeretne vagy mit nem. A társadalom megosztott ebben a témában, vannak, akik hárítanak, felszínesen kezelik a „bullying” jelenséget, mások pedig adott esetben túlreagálják.

Mit tehet a szülő?

Amennyiben a szülő tudomására jut, hogy gyermekét megfélemlítették, csúfolódtak vele, szóban és tettben bántalmazták az iskolában, akkor elsősorban a pedagógusokkal vegye fel a kapcsolatot, abban az esetben is, ha diákok a bántalmazók, de akkor is, ha pedagógus az illető.

Nem az a jó megoldás, hogy számonkérő hangnemben beszélnek a tanárral, tanítóval, mert ez nem vezet sehová. A legfontosabb a kölcsönös tisztelet, a párbeszédre való nyitottság, ezzel a hozzáállással sok mindent át lehet beszélni, megoldásra lehet jutni

– magyarázta a szakember.

A szülők egyébként az iskolai tanácsadókhoz, pszichológusokhoz is fordulhatnak bátran ezzel a problémával. „Sok esetben az osztályban tartott közös megbeszélés a szülők, tanárok, szakemberek bevonásával jó eredménnyel zárult. Már az is sokat segített a helyzeten, hogy az osztályban tudatosítottuk, hogy amit tesznek például az egyik osztálytársuk ellen, az bántó, és milyen következményekkel jár” – mondta. Hozzátette,

előfordul, hogy maga a pedagógus a bántalmazó, akinek az adott diákhoz való hozzáállását, és ahogyan minősíti őt, átveszik az osztálytársai is.

A pedagógus többek között bántalmazhat megfélemlítéssel, minősítéssel, de akár fülhúzással, tenyérbe csapással vagy egyéb tettlegességgel is. „Holott a nevelésnek nem kell a megfélemlítésen alapulnia, sok pedagógiai és nevelési módszer van arra, hogy bántalmazás nélkül fegyelmezzék, tanítsák a diákokat, bár időigényes feladat, azonban hosszútávon hatékonyabb, mint az autoriter oktatási elv. A pedagógusoknak ráadásul rengeteg továbbképzési lehetőségük van ezeknek a módszereknek az elsajátítására” – fejtette ki.

Iskolai tanácsadóhoz is fordulhatnak

A gyermekek az iskolai tanácsadót is megkereshetik, és a gyakorlatban élnek is sokan ezzel a lehetőséggel, tudtuk meg. A pszichológus szerint a legfontosabb megértetni a tanulókkal, hogy

a segítségkérés nem árulkodás.

A megbeszélések során többek között foglalkoznak azzal, hogy hogyan védhetik meg magukat, hogyan kezeljék a konfliktusokat. Az is fontos, hogy ha úgy érzik, bántalmazták őket, mindenképpen felnőttektől kérjenek elsősorban segítséget. Megjegyezte azt is, hogy általában amikor maga a szülő is bántalmazó, akkor hajlamosabb hárítani és nem komolyan venni a gyermek problémáját az iskolában, ezekben az esetekben is nyitva áll az iskolai tanácsadók rendelőjének ajtaja.

Amennyiben helyi szinten nem megoldható az iskolai bántalmazás problémája, akkor a tanfelügyelőséghez, a gyermekvédelemhez is fordulhatnak az érintettek, illetve jelezhetik az esetet az erre fenntartott 119-es egységes hívószámon is.

Szalay Zsuzsanna ugyanakkor hozzáfűzte, előfordulhatnak olyan esetek is, amikor a párbeszéd nem tud hatékony megoldást kínálni, és a probléma jelzését követően pár hónap alatt sem javul a helyzet.

Ilyenkor nem ajánlott a traumatizáló közegben hagyni a gyermeket, érdemesebb osztályt, vagy akár iskolát is váltani. Voltak erre is példák

– osztotta meg a tapasztalatokat.