A román-magyar együttélés a témája a hosszú idő óta először nézők előtt bemutatott színdarabnak Marosvásárhelyen

A járvány miatti hosszú szünet után újból nézők előtt játszik a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. Az első bemutatót június 21-én, vasárnap este 9 órától tartják a színház belső udvarán, a szabadban kialakított játszótéren, ahová a látogatók a parkoló felőli nagy kapun mehetnek be.

Nézők előtt lépnek színpadra a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház művészei. Archív • Fotó: Haáz Vince

George Ștefan: Tündérország című darabjának kétnyelvű előadását Keresztes Attila és Laurențiu Blaga rendezte, a produkcióban a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház mindkét társulatának – a Tompa Miklós és a Liviu Rebreanu Társulatok – művészei lépnek színpadra.

A téma a román-magyar együttélés, amelyet úgy mutat be a szerző, hogy betekintést ad egy marosvásárhelyi vegyes család életébe, a román és a magyar nemzetiségek közötti több generációs félreértéseket, a család életét fűszerező félreértéseket láttatja.

A kortárs dráma szövege új szemszögből próbálja megvilágítani az örökös román-magyar etnikumok közötti konfliktust, azt a kérdést feszegetve, hogy hogyan lehet egyénileg túllépni a családot ért politikai jellegű sérelmeken.

A csökkentett számú nézőtér miatt az előadásra a jegyek már elkeltek. Mivel a helyek száma korlátozott, ezért a következő előadásokra is előzetes jegyvásárlás javasolt. Jegyek online a továbbiakban is ezen az oldalon vásárolhatók, személyesen a nagytermi jegypénztárnál hétköznapokon 10–13, valamint 18–20 óra között, illetve előadás előtt egy órával a kistermi jegypénztárnál. Az előadásokra érvényesek a Tompa Miklós Társulat szabad bérletei is, amelyek mellé ingyenes helyjegy kiváltása szükséges.

Az előadásokra a járványügyi előírások betartásával lehet belépni, kötelező a maszk viselete, és a bejáratnál a testhőmérséklet mérése, valamint a kézfertőtlenítés.

A kétnyelvű előadást jeltolmács segítségével a hallássérültek is követhetik.