A rendőrség őrizetbe vette, a társai viszont lovat adtak alája

Pillanatkép a Punctul.ro videofelvételéből

A rendőrség a sajtó nyomására reagált a történtekre, miután többször is megfogalmazódott a kérdés, hogy mit tettek vagy tesznek ebben az esetben, felelősségre vonás történik-e, csendháborítás miatt bírságolnak-e. Az esetről a Punctul.ro hírportál osztott meg egy videót, amelyben végignézhető, hogy hangoskodik a száztagú csoport a Bolyai téren, illetve az onnan nyíló Borsos Tamás utcában, ahol a rendőrség épülete is található,

semmibe véve az ott lakók nyugalmát, az ott áthaladó gépkocsiforgalmat.

Az eset nyomán a rendőrséghez Cristian Teodorescu újságíró fordult számos kérdéssel. Többek között azt kérdezte, hogy

miért nem intézkedtek egy ilyen illegális felvonulás esetén?

Hány büntetőjegyzőkönyvet készítettek csendháborítás és egyéb törvényszegés ürügyén?

Mennyire biztonságos a város, amelyben egy ilyen eset megtörténhet anélkül, hogy a rendőrség közbelépne?

Kiknek, vagy kinek kellett volna intézkednie, konkrétan kit terhel a felelősség azért, mert a randalírozók akadálytalanul vonulhattak, ordibálhattak a város utcáin?

Pontosan mit csináltak abban az órában azok, akik szolgálatot teljesítettek, illetve szolgálatban kellett volna lenniük? Milyen konkrét intézkedésekre lehet számítani ez ügyben?

A szombat este megfogalmazott kérdésekre vasárnap érkezett válasz. A rendőrségi szóvivő elmondta, augusztus 22-én zsarolás miatt őrizetbe vettek egy 26 éves szászrégeni fiatalembert – ahogy erről mi is beszámoltunk –, akinek másnap, 23-án este kilenckor járt le a 24 órás őrizetbe vétele, és akkor szabadult a fogdából.

Zsarolt és fenyegetett az őrizetbe vett fiatal Zsarolás és fenyegetés gyanújával vettek őrizetbe egy 26 éves szászrégeni fiatalt a Maros megyei rendőrök. A fiatalember már korábban összetűzésbe került egy 60 éves férfival és annak családjával. A gyanú szerint többször is megfenyegette őket, és zsarolta.

Erre az eseményre, a fogadására vonult a csoport, ahogy a videóban elhangzik, a klán. A rendőrségi szóvivő arra is kitért a nyilatkozatában, hogy a helyszínre vonultak a biztonsági erők is, akik figyelmeztették a hangoskodókat, de mivel erőszakos cselekmény nem történt, nem volt szükség közbelépésre. A rendőrség szóvivője is elmondta mindazt, ami a videón is látszik:

a fogvatartott a szabadulását követően lóra ült, majd az egész csapat a Bolyai téri parkba vonult.

Nem tettek kárt semmiben, nem történt erőszakos cselekmény, csupán hangoskodtak – tette hozzá. A rendőrségnél végül úgy döntöttek, hogy csendháborításért tíz személyt bírságolnak meg ezer lejjel.