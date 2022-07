A rendezvény, amelyen „a név kötelez”

Sokáig országos vásár, majd városnapok, kistérségi napok zajlottak augusztus elseje környékén Nyárádszeredában, negyedik éve azonban már Nyárádmente Fesztiválként nevezik a rendezvényt. Nyárádszereda polgármestere, Tóth Sándor szerint pedig ez azt is jelenti, hogy a „név kötelezi őket”, vagyis fesztiválhoz illő színes programmal készülnek július 27. és július 31. között.

A 2020-as év kimaradása után tavaly „rekordkevés energiával rekordszámú látogató" volt a Nyárádmente Fesztiválon, amelyre Tóth Sándor polgármester szerint azért is kerülhetett sor, mert a Covid-időszak miatt nagyon ki voltak éhezve az emberek a szórakozásra, ráadásul a Bagossy Brothers Company volt a rendezvény fő meghívottja, amely egymagában 6-7 ezer embert vonzott a fesztiválra. Hogyan is lett fesztivál Nyárádszeredában? A polgármester elmondása szerint évtizedek óta augusztus elseje az a nap, amikor országos vásárt tarthatott Nyárádszereda. „Már az én gyerekkoromban is augusztus 1-je arról szólt, hogy a vásárra idegyűltek a környékbeliek, s a mézespogácsáról és a lupuhintáról (vásári körhintáról) volt híres a rendezvény. Utána lett belőle Nyárádszeredai Napok, majd Kistérségi Napok, de mindig augusztus elseje köré szerveződtek a rendezvények. Most meg negyedik éve próbálunk élni ezzel a »trendi és menő« szóval, hogy fesztivál. Ez kötelez is minket, mert

fesztiválhoz illő színes programot kell nyújtanunk, ami koncertekben ugyanúgy gazdag, mint egyéb kiegészítő programokban

– vélekedett Tóth Sándor, a kisváros polgármestere. A Nyárádmente Fesztivál július 27-én, tehát szerdán kezdődik, és 31-én, vasárnap zárul, sőt a rendezvényhez kapcsolódó lovastábor már zajlik, és volt is belőle még egy júniusban, mert annyian jelentkeztek rá, hogy ketté kellett osztaniuk a résztvevőket, akik a lovastáborban tanultakat szombat délelőtt a fesztivál keretein belül be is mutatják. Amúgy

a fesztivál öt napja alatt a résztvevőkre kézműves- és termékvásár, író-olvasó találkozó, folknap, szabadtéri színház, bortér, gyermek-, ifjúsági és lovasprogramok, sportrendezvények, fotókiállítás, klasszikus zene, számos koncert és retróparti is vár.

Néhány programpont Szerdán már könyvbemutató és szabadtéri mozi várja az érdeklődőket, a Café31-ben a Toxikóma című filmet vetítik le. A csütörtököt folknapnak is nevezhetjük, ugyanis a néptáncos programok kavalkádjára számíthatnak a résztvevők. Nyárádmenti néptánccsoportok, a Bekecs Néptáncszínház és minden általuk kinevelt kistáncos bemutatkozik csütörtökön, az estét pedig a Bekecs Tóthék című néptáncszínházi előadása koronázza meg, amelyet szabadtéren adnak elő a táncosok. Csütörtökön és pénteken 14–18 óra között megtekinthető Biró Zsigmond Sándor letűnőben levő korok tárgyait felvonultató padlásmúzeuma. Pénteken 17.30-kor a művelődési otthon előcsarnokában Baricz Ervin hobbitúrázó természetfotóiból nyílik kiállítás. Ugyanaznap 18 órától Borsa Brown írónővel lehet találkozni a kultúrotthonban.

A kézművesvásár péntektől vasárnapig zajlik majd, Tóth Sándor szerint több mint hetven termelő és kézműves mutatja be a portékáját, amelyből kizárták a bóvlit.

Szombaton délelőtt számos lovasprogramra is sor kerül, de lesz baba-mama foglalkozás, mesefoglalkozás és taekwando-bemutató is. Szombaton délután pedig előadásokra is sor kerül: Dávid Panni blogger tartalomkészítésről beszélget, Csép Andrea Éva parlamenti képviselő a családon belüli erőszakról, Sebestyén Molnár a biciklizésről. A vasárnapi program kiemelkedő programpontja a polgármester szerint Székelybőben lesz, ahol, amilyen kicsi falu, annyi megvalósítás történt az utóbbi időben.

Vasárnap így felszentelik a frissen megújult katolikus templomot, amelyet a magyar kormány támogatásával sikerült felújítani, valamint felavatják a jezsuita szerzetesrend közösségi házát.

Az ünnepélyes események sora 13 órakor kezdődik majd Székelybőben.