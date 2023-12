A REL-közösségekben az erő

2010-ben találkozott először a rövid ellátási lánc fogalmával, miután kollégái segítségével megismerte a nyugat-európai REL-ek közösségépítő és gazdasági erejét. Közösség és erő – e két fogalom folyamatosan ott motoszkált interjúalanyunk fejében, aki azóta is támogatja, hogy mindez meghonosodjon régiónkban is, illetve a fogyasztó és a termelő személyes, akár baráti viszonyt alakítson ki egymással. Smaranda Enache kapcsolatát a REL-el a következőkben ismerhetjük meg.

„Egy, néhány Európai Uniós országot érintő utazás élménybeszámolója során hallottam először a rövid ellátási láncról” – vágott bele a beszélgetésbe Smaranda Enache, akit már akkor lenyűgözött az a szemlélet, hogy a helyben termesztett és előállított termékeket helyben is értékesítik. Ezen felbátorodva társadalmi kezdeményezések sorába vágott bele az emberjogi aktivista, illetve közvetlen környezetét is arra ösztökélte, hogy az őstermelőktől vásároljanak.

„Ebben az időszakban lettem a Civitas Alapítvány kuratóriumának is a tagja, akikkel olyan remek kezdeményezéseket valósítottunk meg, mint például a székelyudvarhelyi Helyénvaló bolt és mozgalom” – folytatta a Pro Európa Liga elnöke, aki emellett a kolozsvári Nod Verde (ami szintén egy Civitas által alapított élelmiszer csomópont) létrehozását is bátorította.

Smaranda Enache szerint az elmúlt közel 15 év során itthon is számtalan lehetőségünk volt találkozni a REL-el, hiszen fokozatosan egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek rá úgy a médiában, mint a különböző eseményeken.

Tévéreklámok, rádiós beszélgetések, de különböző ismert és elismert séfek is népszerűsítik immár a rövid ellátási láncokat.

Emellett egyre több fesztivált is szerveznek a tematika köré, amiknek alapvető célja a szemlélet megismertetése a vásárlóközönséggel” – magyarázta marosvásárhelyi beszélgetőpartnerünk. És hogy miért is érdemes élelmiszert rövid úton, helyi termelőtől vásárolni? „Egyrészt környezetvédelmi és energiatakarékossági szempontokból, másrészt az emberi tényezők miatt.

– állítja Smaranda Enache, aki emellett a turizmus felvirágoztatásában is nagy potenciált lát a REL által.

„Mindenkit arra buzdítok, hogy igényei és lehetőségei szerint járjon el a piacra vagy a hasonló helyénvaló-s boltokba, álljon szóba a termelőkkel és vásároljon tőlük, hiszen már rövid távon is ez vezet a fenntartható boldoguláshoz. Együtt erő vagyunk” – zárta beszélgetésünket az erdélyi aktivista, akivel a román nyelven készült rádiós interjút itt hallgathatja meg.

Ha érdekesnek találta cikkünket, akkor ossza meg ismerőseivel, hogy minél több emberhez eljuthasson. Maradjon velünk a továbbiakban is, hiszen az elkövetkező cikkekben, interjúkban tovább boncolgatjuk a REL, azaz a rövid ellátási láncok mibenlétét, előnyeit. Helyi gazdák, rövid élelmiszer-ellátási láncszakértől és lelkes vásárlók mesélnek majd tapasztalataikról. Azt is megmutatjuk, hogy a mindennapjaidban milyen lépéseket tud tenni egy élhetőbb környezetért, miként támogathatja a helyi termelőket. Interjúinkat meghallgathatja a Rádió GaGa műsorában is, ahol további érdekességeket tudhat meg a REL-ről. További infók: helyenvalo.ro/REL.