A Rádió GaGán kiderül, hogy merre jár a Mikulás

A helyes válaszadók ugyanakkor megnyerhetik a nap fődíját is, a 250 lej értékű ajándékutalványt a partyka.ro felajánlásában. Természetesen a GaGa műsorvezetői alaposan körülírják majd, hogy Székelyföldön éppen hol tűnt fel a fehérszakállú, így ha elsőre bonyolultnak és nehéznek is tűnik a játék, élesben garantáltan nem lesz az.

A nyereményjáték egyik főtámogatója a gyergyószentmiklósi Partyka.ro, akiknek termékeik egyedi, különleges, akár személyre szabható ajándékokat kínálnak a család minden tagjának. Bemutatóüzletüket megtalálod Gyergyószentmiklóson a Virág lakónegyed 45. szám alatt, de a www.partyka.ro weboldalon is kiválaszthatod a neked tetsző ajándéktárgyakat.



A rádiós nyereményjáték másik főtámogatója a Creatoys.ro. A gyermekjátékok értékesítésével foglalkozó webshopon megtalálhatók úgy a prémium kategóriás mágneses szettek, mint magyar nyelvű családi társasjátékok és a különböző kreatív társasjátékok. A vállalkozás termékkínálatában ugyanakkor több mint 2000 készségfejlesztő fajáték is felfedezhető, amely tökéletes ajándék a gyermekeknek.



A Merre jár a Mikulás? rádiós játék harmadik, egyben utolsó főtámogatója a Deák Hámor. A több mint 30 éve Baróton alapított vállalkozás az élelmiszer-kereskedelemben jeleskedik Erdővidéken. Termékkínálatában megtalálhatók a szezonális termékek és a minőségi lengyel-magyar élelmiszerek is, de ők a kizárólagos forgalmazói a Golden Dog állateledeleknek is. További részletek weboldalukon.