A Rádió GaGa eljuttatja édesanyádat Egyiptomba

Édesanya. Talán a legszebb magyar szó. A közelgő anyák napja alkalmából a Rádió GaGánál az édesanyákra gondolnak és őket ajándékozzák meg. Neked csak a virágot kell megvenned, minden mást a rádió biztosít. Sőt! Az utolsó napon egy szerencsés édesanya elutazhat az egyiptomi Hurghadába egy felejthetetlen nyaralásra másodmagával, a Treff utazási iroda jóvoltából.

Lepd meg édesanyádat anyák napja alkalmából. A fenti felajánlók nyereményei közül bármelyiknek örülni fog Fotó: GaGa Rádió

Nevezd be édesanyádat erre a remek játékra, és lepd meg értékes ajándékokkal. Hidd el, hogy nemcsak ő, hanem te is felhőtlenül boldog leszel! A játék hivatalos szabályzata itt található. Támogatók Helyi, kézműves, innovatív. Mindháromban élen jár az Albert Optimun Medicals. Elsőre meglepőnek tűnhet a szókapcsolat, de ha jobban belegondolunk, akkor helyi orvosok egyénre szabottan olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek ritkák vagy egyáltalán nem lelhetőek fel Kovászna megyében.

Az Albert Optimun az egyetlen klinika, ahol szakirányú végzettséggel rendelkező allergológus-immunológus főorvosuk van dr. Albert Kinga személyében,

és a megye első és egyetlen steril magánműtőjében pedig szemészeti beavatkozásokat hajt végre dr. Albert András. Műlencse beültetéssel szürkehályogot kezel, vagy megszabadítja pácienseit a szemüvegtől, visszaadva ezzel a teljes élethez való lehetőséget. A család szakorvosai az 1950-es évektől kezdődően több szakban Háromszéket szolgálták. Az Albert Optimun Medicals négy éve teljes körű ellátást nyújtó magánszolgáltatóvá lett. A kezdeti három szak (szemészet, allergológia, kardiológia) mostanára hétre duzzadt, magába foglalva a plasztikai sebészetet, érsebészetet, ortopédiát és belgyógyászatot is. Ehhez csatlakozik az optika, ahol helyben csiszolják a szemüveglencséket a legkorszerűbb technológiákat használva. Több területen is szerződéses viszonyban állnak az Egészségügyi Biztosítóházzal, hogy minél kisebb terhet rójanak a betegeikre. Az Albert Optimun Medicals szakértő csapata készen áll segíteni, de mindenkiben meg kell érjen a gondolat a segítségkérésre. Ők éppen ezért mindenkit arra bíztatnak, hogy figyeljen oda teste-lelke épségére és a hangsúly a megelőzésen legyen, ne a „tűzoltáson”. Legyen tehát fókuszban az egészség! A székelyudvarhelyi Diego csapata

a laminált és vízálló padlók, padlószőnyegek, darabszőnyegek, tapéták, függönyök és termékkiegészítők szakértője a régióban.

A Sport utca 2. szám alatt található üzletben az előzőek mellett függönyvarrást, valamint szőnyegek beszegését is vállalják. Romániában kizárólag csak az ELIT Optikában érhető el a 7 lépéses Taupert látásvizsgálat. A szakrendelő munkaközössége hisz abban, hogy a jól látás a jó közérzet és a teljesebb élet egyik nélkülözhetetlen kelléke.

A náluk végzett látásvizsgálat során a századdioptria pontossággal felírt szemüveget a te személyedre szabják,

ugyanis az életviteled, szabadidős tevékenységeid és foglalkozásod határozza meg, milyen lencsetípusra van szükséged. Várnak a csíkszeredai ELIT Optikában, hogy elkészítsék életed első igazán jó szemüvegét! Az EmKa •hoop&soul• 2019 óta foglalkozik kézi hímzéssel, ugyanakkor rendelésre készít egyedi elképzelések alapján képeket, dekorációkat, pulcsikat és vászonszatyrokat is. Az EmKa kedvenc megvalósításai közé a különleges megrendelői ötletek tartoznak:

az elmúlt 5 évben a család kedves kutyájától a fogak anatómiai szerkezetén át egészen a vesetranszplantáció utáni hálának a megjelenítéséig voltak már felkérései.

Az EmKánál szeretik azt a folyamatot, ahogy elkészülnek a hímzések öltésről-öltésre, és ezt a szeretetet akarják átadni a vásárlóknak is. 2023-tól tartanak hímző workshopokat is, illetve idén tavasztól olyan hímző-boxokat is értékesítenek, amelyekben az alkotni kívánók megtalálnak minden szükséges alap- és oktatóanyagot, amivel nekiláthatnak egy saját hímzett kép elkészítéséhez. EmKa •hoop&soul• – egy kis darab lelkemből lelkedbe.



A parajdi Gamma üzlet 2006-ban indult családi vállalkozásként, és azóta is szívvel-lélekkel szolgálják ügyfeleiket. Kezdetben ruházat és cipők széles választékával álltak a vásárlók rendelkezésére. Az évek során elkötelezettségük és szenvedélyük növekedett, és 2016-tól elektronikai részleggel is bővültek. Itt megvásárolhatóak kis konyhai kiegészítők (pl. kenyérpirítók, vízforralók), valamint nagyobb háztartási eszközök (pl. hűtőszekrények, mosógépek) is. Emellett választhatunk TV-ket is a legújabb modellektől kezdve a különböző méretű és funkciójú készülékekig.

A Gamma egyik különlegessége a szőnyegszabászat: ezeket méretre vágják és beszegik, így ügyfeleik pontosan olyan szőnyeget kaphatnak, amilyet szeretnének.

Ez a szolgáltatás egyedülálló a környéken, a gammások pedig büszkék rá, hogy ezzel is ki tudják elégíteni ügyfeleik igényeit. A Gemma Book Café a kávéház és könyvesbolt sajátos ötvözete, ahol minőségi kávét, teát, házias, helyben készült süteményeket kínálnak, illetve gondosan előválogatott könyveket forgalmaznak romániai és magyarországi kiadóktól. Könyveik zömében magyar nyelvűek, sok közöttük a kortárs irodalmi alkotás, de van külön részlege a román nyelvű köteteknek, sőt angol nyelvű kiadványaik is vannak. A klasszikus menüket szezonális kínálattal színesítik, igyekeznek vendégeik számára évszakhoz illő újdonságokat ajánlani. Italkínálatukban különleges helyet foglalnak el a kávé alapú készítmények. A kávét helyben pörkölik, amelyek ízben kiemelkedő élményt nyújtanak, és nem utolsósorban olyan termelőktől származnak, akik méltányos bérezésben részesülnek.

Szociális vállalkozásról lévén szó fontos számukra, hogy a könyves kávézó tere közösségi hely legyen,

ennek érdekében minden hónapban könyvklubra hívják olvasóikat, szombatonként mesedélelőttöket szerveznek gyermekek számára, ezen kívül szerzői beszélgetéseket, zenés esteket is tartanak. A Gemma munkatársi csapatában van egy értelmi sérült lány is, aki kiválóan segíti a baristák munkáját. A Gemma Book Café csapata bízik a minőségi munka és a szolidaritás erejében, illetve hisznek abban, hogy járható az út a gondolattól a találkozásig. A Heal Zone Gyógypiercing és Babafülbevaló által régiónkban is elérhetővé váltak a külföldön már közismert, akupunktúrás gyógypiercingek. A sepsiszentgyörgyi szalonban nemcsak egy profi piercer vár, aki bármilyen divatpiercinget félkézzel beszúr, hanem olyan szakember is, aki Budapesten szerzett uniós szinten elismert gyógypiercer diplomát. „Minden, ami piercing” mottójukkal összhangban a környék legnagyobb választékával, több mint 450 titánium és orvosi fém piercinggel várják Kovászna megye egyetlen, Sanepid-engedélyével is rendelkező szalonjában. Ha most azt kérdezed, mi is az a gyógypiercing, hát itt a válasz:

lehetőség azoknak, akik gyógyszermentes módon szeretnének megküzdeni különböző betegségek okozta tünetekkel, mivel ezek az akupunktúrás pontokba helyezett piercingek a test természetes fájdalomcsillapító, gyógyító mechanizmusait aktiválják.

De ha éppen azon gondolkozol, hogy ki szúrja kisbabád első fülbevalóját, akkor is a segítségedre lehetnek: tapasztalt, pozitív és megbízható szakemberük kizárólag Európa piacvezető csecsemőfülbevaló-gyártással és -behelyezéssel foglalkozó céghálózatának, a BLOHMDAHL Medical termékeivel dolgozik. Nemcsak széles választékkal várnak, de ezek a 100%-ban antiallergén, nikkelmentes, kifejezetten csecsemők igényei szerint kialakított fülbevalók nem igényelnek forgatást és nem nyomják a fület alváskor. A fülbevalók mérete – az örökölt vagy felnőtt fülbevalókkal ellentétben – pár milliméter széles, ezzel megelőzve a fülcimpa megnyúlását. A behelyezés a Blohmdahl mini belövő pisztollyal történik, minden esetben vérzésmentes, és csupán egy kattanás idejéig tart, így a legtöbb csecsemő nem is reagál az eseményekre. Ha még többet megtudnál vagy online foglalnál időpontot, akkor kattints ide, de telefonálhatsz is a 0751-793 452-re. Várnak – már több mint egy éve – barátságos környezetben, sepsiszentgyörgyi szalonjukban, valamint májustól hetente egyszer Székelyudvarhelyen is. A marosvásárhelyi J.cob cutNgo fodrászatot sokaknak nem kell bemutatni, hiszen a város egyik legforgalmasabb pontján, a Shopping City-ben vágják és formázzák a vendégek haját.

Szakképzett csapatuk a női-, férfi- és gyerekhajvágás mellett szakáll fazonigazítást is vállal,

mindezt a hét minden napján délelőtt 10 és este 10 óra között. Foglalásért a 0742-911 558-as számon kell tárcsázni őket. Lengyel László Levente cukrászmester 23 éves tapasztalatát kamatoztatva nyitotta meg 2023 októberében a Málna by Lengyel László Levente kézműves cukrászdát Csíkszeredában. „A cukrászat számomra nemcsak mesterség, hanem életforma. Minden desszertben egy kis varázslat rejlik, és én ezt az élményt akarom átadni az embereknek” – mondja Lengyel László Levente. A Málna cukrászda nemcsak egy édesbolt, hanem egy élmény.

Lengyel László Levente olyan süteményeket alkot, amelyek nemcsak az ízlelőbimbókat kényeztetik, hanem a szívünket is.

A desszertek mögött ott van a szenvedély, az elhivatottság és a magas szintű szakmai tudás, amely mind láthatóvá válik az elkészített mesterművekben. A Málnában minden falat egy ízorgia, és minden sütemény egy kis édes varázslat. A családi vállalkozásként működő cukrászda minőségi kávékkal, rendkívül nagy sütemény- és hamarosan kézműves fagylaltkínálattal várja kedves Vendégeit és a városba látogató turistákat. A Morningstar Tour csapatának lételeme a turizmus! Klienseik országszerte a www.morningstartour.ro weboldalon találják meg álomnyaralásukat, valamint 2 utazási irodájukban, Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson várják személyesen az utazni vágyókat szakképzett, fiatal, dinamikus csapatukkal.

A székelyföldi vállalkozás változatos utazási kínálattal rendelkezik, hogy minden igénynek eleget tegyenek az utazások terén.

Morningstar Tour utazási iroda – az utazások szakértője. A Patent vállalkozása belső tervezés mellett egyedi, korszerű bútorok megalkotásával is foglalkozik.

Asztalosműhelyükben a legmodernebb anyagokkal és anyagokból készítik a kliensek által megálmodott terveket, de a fával is kiválóan bánnak.

Teljeskörű szolgáltatásaik közé tartozik a háromdimenziós látványtervezés is, hogy a vásárló ne csak elképzelje, hanem lássa is a koncepciót. Ha a legpatentebb bútorokot és dekorokat keresed, akkor jó helyen jársz! Fedezd fel a S&Z Biciklis Üzlet edény- és háztartási, valamint kiselektronikai részlegét!

A legjobb minőségű konyhai edények széles választéka vár a habverőktől kezdve a kavarókon át minden kellékig, amire egy konyhában szükség lehet.

Kényelmes és hatékony megoldásokat kínálnak elektromos háztartási gépek terén is: kínálatukban megtalálható a mixer, a kávéfőző és a húsdaráló. Tisztaságot és rendet biztosítanak otthonodban elektromos és kézi takarítógépekkel is. A szabadban való főzés szerelmeseinek pedig kerti edényeket kínálnak, mint például az öntöttvas bográcsok és sütőtárcsák. Látogass el az S&Z Biciklis Üzletbe Sepsiszentgyörgyön, a Supeco szomszédságában! A Treff utazási iroda 1992 óta működik Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen.

Akik még nem fedezték fel irodáikat, azok bátran ellátogathatnak hozzájuk, ahol szakmailag felkészült munkatársak segítenek abban, hogy az óhajtott úticéljaik megvalósuljanak.

A vállalkozás alapelve, hogy olyan kimagasló igényeséggel szolgálják ki a turistáikat, ahogyan azt ők is elvárnák ügyfélként. Amennyiben online foglalnál utazást, úgy kattanj weboldalukra. A marosvásárhelyi Wishmag magas minőségű vizespalackok, termoszok és kávéscsészék forgalmazásával foglalkozik. Termékeiket Európában, a legjobb minőségű boroszilikát üvegből gyártják, amelyek nem tartalmaznak káros anyagot.

A Wishmag által forgalmazott termékek feliratozhatóak – akár a palackok, akár a kupakok –, így különlegesen jól szolgálnak ajándékként is.

A gyermekekre külön gondoltak: az ő kulacsaikon kedves állatminták jelennek meg, így már gyerekkortól élménnyé válik a folyadékfogyasztás. Emellett a sportolók, valamint a kávé- és teafogyasztók is megtalálják a számukra ideális ivóalkalmatosságot. A Zaragoza ruhásüzletében a stílus és az elegancia tökéletesen ötvöződik. Fedezd fel a 2024-es év legtrendibb öltözeteit, új, elegáns férfi ruháit és öltönykollekcióit Székelyudvarhelyen, a Bethlen Gábor utca 86. szám alatt, Csíkszeredában a NEST-ben, valamint a székelykeresztúri Centrumban.

Ingek, zakók, nadrágok, övek, nyakkendők és bőrcipők széles választéka vár mindhárom településen.