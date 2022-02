A pszichopedagógiai szakemberek munkáját segíti az új eszköztár

A különböző játékok a gyermekek fejlesztését szolgálják • Fotó: Pinti Attila

„A központ eszköztára bővítésre, újításra szorult, ezért éltünk a Bethlen Gábor Alap által kiírt pályázat lehetőségével. Sikerült olyan eszközöket megvásárolnunk, amelyek a munkatársaink visszajelzése szerint nagyon hatékonynak bizonyultak a gyermekek fejlesztésében. Például a segítségükkel javult a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók teljesítménye, ugyanakkor ezek a fejlesztőjátékok a gyermekek szociális készségét, a közösségbe való jobb beilleszkedését is elősegítették” – magyarázta Szabó Irén Ottilia, a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ vezetője.

A diszkalkulia pedagógiai vizsgálatát szolgáló két csomag a számolási gyengeséggel küzdő gyermekek fejlesztését segíti, használatával behatárolható súlyossági fok szerint a tanulási zavar. Ez a fejlesztőcsomag lehetővé teszi az egyénre szabott beavatkozás megtervezését is

Ugyanakkor készségfejlesztő tanulójátékokat is vásároltak, önellenőrzési lehetőséggel, továbbá olyan szakkönyvet is beszereztek, amely olyan gyakorlatokat tartalmaz, amelyeknek segítségével a tanulási zavarók mérsékelhetők, legyőzhetők. „Mindezek mellett társas- és kártyajátékok is kerültek az eszköztárunkba, amelyek a személyiségfejlődést, ezen belül az erősségek tudatosítását, a mások felé nyitást, a figyelem fejlesztését, a gondolkodási stratégia építését szolgálják” – fűzte hozzá.

HIRDETÉS

A készségfejlesztő tanulójáték alapeszközeiből minden iskolai tanácsadói kabinet részesülni fog, azok tartozékait, valamint az egyéb segédanyagot a hálózatban dolgozó kollégák az központ székhelyéről kölcsönözhetik ki majd.