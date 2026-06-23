A PSD közölte az államfővel, hogy készen áll vállalni a kormányzást

A Szociáldemokrata Párt (PSD) tájékoztatta kedden az államfőt, hogy készen áll vállalni a kormányzást – nyilatkozta Sorin Grindeanu pártelnök a Nicușor Dannal a Cotroceni-palotában folytatott keddi egyeztetés után.

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Grindeanu szerint ezt az előző konzultációkkor is közölték az államfővel.

„Várjuk az egyeztetések végét. A PSD készen áll a kormányalakításra” – szögezte le a politikus, hozzátéve, azt szeretnék, hogy az elnök által folytatott megbeszélések eredményeként felálló új kormány minél hamarabb hivatalba lépjen – ismerteti az Agerpres.

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Kifejtette, hogy a PSD továbbra is a parlament legnagyobb pártja, és a megoldás részese akar lenni. „Vállaljuk a kormányzást és a miniszterelnöki tisztséget. Mi felajánlottuk a megoldást, és remélem, hogy ezt minél hamarabb megszavazza a parlament” – tette hozzá.

Kérdésre válaszolva Grindeanu kizárta az AUR bevonását a kormányalakítási tárgyalásokba.