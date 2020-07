A polgármester karanténban, az alpolgármester kórházban

Jobb elkerülni egy ideig a szászrégeni polgármesteri hivatalt. Archív • Fotó: Haáz Vince

Az elmúlt napokban fertőtlenítették a egész szászrégeni polgármesteri hivatalt, lecsökkentették az ügyfélfogadást és minden alkalmazottat leteszteltek. Mint Maria Precup polgármester közösségi oldalán közzétette, az eredményekből kiderült, hogy egy újabb alkalmazottjuk fertőződött meg, olyan dolgozó, aki az elmúlt héten végig munkába járt.

Azok, akik az alpolgármesterrel és a másik két kollégával közvetlen kapcsolatban álltak, otthoni elkülönítésben vannak. Jómagam is otthonról dolgozom.

Egy hét múlva, a közegészségügyi igazgatóság szakembereinek ajánlása szerint újra elvégeztetjük a teszteket, hogy megbizonyosodjunk, a városháza alkalmazottai egészségesek.

Addig is azt ajánlom mindenkinek, hogy postán vagy futárszolgálattal küldje el az iratokat, amelyeket eddig személyesen nyújtott be a hivatalban, és ha elengedhetetlenül fontos, hogy bemenjen, akkor mindenképp viseljen maszkot, fertőtlenítse a kezeit és tartsa be a távolságot.”

A szászrégeni polgármesteri hivatalban 8.30 és 13 óra között van ügyfélfogadás, de a városháza honlapján és közösségi oldalán közzé vannak téve a szakigazgatóságok vezetőinek telefonszámai, így azokon lehet érdeklődnie, ha fontos ügyben szeretne valaki intézkedni.

Júliusban – a városvezető beszámolója szerint – Szászrégenben 16 koronavírusos beteget azonosítottak, közülük hárman a hivatal alkalmazottai.