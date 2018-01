A petárdások, a balesetesek és a kárt szenvedők

Kiégett egy autó óév utolsó napján Székelykeresztúron • Fotó: Udvarhelyi Közlekedési Info

A karácsonyi időszakhoz hasonlóan a szilveszter és a 2018-as év első napja is nyugodtabb volt Hargita megyében a korábbi évekhez képest: kevesebb baleset és bűncselekmény történt, illetve a mentőszolgálatot is kevesebbszer riasztották. A szolgálatos tűzoltóknak viszont akadt munkájuk, az újévet is terepen köszöntötték egy csíkszeredai tűzeset miatt.

Az év végi mulatozások során általában több balesetet is okoz a különböző pirotechnikai eszközök helytelen használata, idén azonban csak egyetlen ilyen jellegű sérülés történt Hargita megyében – tudtuk meg a megyei mentőszolgálat ügyeletes diszpécserétől. Mint mondta, az udvarhelyszéki Csekefalván

egy 43 éves férfi bal kezét roncsolta meg egy petárda,

továbbá egy enyhe közúti baleset sérültjeihez riasztották őket, de ezenkívül semmilyen rendkívüli nem történt a megyében, a korábbi évekkel ellentétben sokkal kevesebb hívást kaptak.

A Hargita Megyei Csendőr-felügyelőségnek 84 bevetése volt a két nap alatt, és három kihágást azonosítottak. Parajdon csendzavarásért róttak ki pénzbírságot ezer lej értékben, emellett pedig két személyt írásos felszólításban részesítettek, amiért nem megfelelő felszereléssel léptek be a borszéki sípályára – sorolta megkeresésünkre Suciu Gheorge csendőrségi szóvivő.

A rendőrök is nyugodtabb időszakot tudhatnak maguk mögött: sem szilveszterkor, sem újévkor nem történt súlyos közúti baleset a megyében – jelezte érdeklődésünkre Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Mint mondta, az ünnepi időszakban egyetlen enyhe közúti baleset történt:

január elsején Szentábrahámban egy 19 éves gépjárművezető a túlzott sebesség miatt elvesztette uralmát a jármű fölött, és lesodródott az úttestről.

Két, 17 és 22 éves utasa enyhébb sérüléseket szenvedett. A rendőrség az ünnepi időszakban 15 gépjárművezető jogosítványát vonta be, továbbá azonosítottak egy közúti bűncselekményt is: egy 32 éves, felsőboldogfalvi férfi 1,10 mg/liter légalkohol-koncentrációval vezette autóját Székelyudvarhelyen.

A lefoglalt pirotechnikai eszközökkel kapcsolatosan a szóvivő elmondta, székelyudvarhelyi, gyergyóalfalvi, gyergyóditrói, gyergyószentmiklósi, lövétei, siménfalvi, maroshévízi és korondi, 16 és 64 év közötti férfiaktól és nőktől több mint hétezer darab törvénytelenül birtokolt petárdát és tűzijátékot koboztak el.

Bevetésen szilveszter éjszaka

Bevetés közben érte az újév a csíkszeredai hivatásos tűzoltókat: december 31-én éjfél előtt öt perccel a Tavasz utcából futott be a sürgősségi hívószámon az értesítés, így a Szabadság téren a tűzijátékra összegyűltek láthatták, amint két tűzoltóautó a riasztás helyszínére siet – tájékoztatott Alina Maria Ciobotariu, a Hargita megyei tűzoltóság szóvivője. Mindössze 50 lejes anyagi kár keletkezett:

egy gazdasági melléképületbe dobott petárda lobbantotta lángra a tárolt szénát.

Az ingatlan tulajdonosa a szomszédok segítségével a tűzoltók kiérkezéséig megakadályozta a lángok továbbterjedését. Noha nem történtek súlyosabb esetek az ünnepi időszak alatt, azt sem lehet kijelenteni, hogy nyugodt napok voltak – tette hozzá a szóvivő.

Hargita megyében december 30-án a tűzoltóság elsősegélynyújtó csapatait (SMURD) hét alkalommal riasztották, a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván pedig egy lakóház oltásához vonult ki a katasztrófavédelem. Óév utolsó napján Székelykeresztúron rövidzárlat miatt egy autó kiégett, az elsősegélynyújtó egységek pedig előző naphoz hasonlóan szintén hét bevetésen vettek részt.

Maroshévízen egy lakrész bejárati ajtaját kellett felfeszíteniük, a lakásban egy 54 éves férfi holttestére találtak.

Új év első napján is hét riasztást jegyeztek a SMURD-egységek, két személyt alkoholmérgezéssel szállítottak kórházba. A tűzoltók három esetben léptek közbe: Gyergyószentmiklóson egy használtruha-tárolóban, a város mellett egy hétvégi ház kéményében, a Siménfalvához tartozó Tordátfalván pedig egy lakóházban keletkezett tüzet kellett oltaniuk.