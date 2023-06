A parkban riogatták az embereket a veszélyes kutyák, a rendőröknek kellett közbelépniük

Elszabadult, veszélyes kutyák riogatták pénteken délután a székelyudvarhelyi városi parkban sétálókat. Az ebeket végül a helyi rendőrség munkatársai fogták be, meg is bírságolva a tulajdonost. Korábban arra is volt példa, hogy egy elszabadult kutya több embert – köztük egy kislányt – is megharapott a városban.