A parajdi sóbánya megnyitásától remélik a turizmus újraindulását

Egyszerre legfeljebb 1200 turista tartózkodhat a sóbányában. A buszon igen, a kezelőbázis tágas tereiben nem szükséges a maszkviselés. Archív • Fotó: Barabás Ákos

Három hónapos zárva tartás után szombaton kinyitott a parajdi sóbánya turisztikai részlege. A látogatók száma szombatról vasárnapra ugyan megnégyszereződött, Seprődi Zoltán, a sóbánya vezérigazgatója azonban nem számít hasonlóan dinamikus növekedésre és az idegenforgalom azonnali megugrására, noha

rengeted visszajelzést kaptak már arról, hogy nagyon sokan várják a nyitást.

Elmondta, szombaton 150, vasárnap már 500 látogatójuk volt, de ez részben annak köszönhető, hogy hétvége volt, hétköznapokon szerinte egyelőre még nem lesz ekkora látogatottsági növekedés.

A járvány terjedésének megfékezése miatt néhány korlátozást is bevezetett a bánya vezetősége:

egyszerre legfeljebb 1200 ember tartózkodhat a kezelőbázison, a látogatási idő pedig nem haladhatja meg a kétórás időtartamot

– tudtuk meg Seprődi Zoltántól. A bánya 8 és 16 óra között fogadja a látogatókat, az utolsó busz 14.50-kor megy le a mélybe. A másfél méteres távolság betartása kötelező a látogatók számára, akárcsak a maszkviselés. Utóbbit azonban – lévén, hogy a legtöbben légzőszervi megbetegedések kezelése miatt mennek le – a sóbányában nem követelik meg, csak a buszon, a bánya folyósóin, illetve a kezelőbázisra vezető lépcsőkön, a mosdóban, valamint azokban a szűk terekben, ahol folyamatosan betartható a másfél méteres távolság – mondta el a bányaigazgató.

Kérdésünkre arról is beszámolt, hogy a látogatószám korlátozása ellenére a jegyárakat nem emelték, felnőttek hétköznap 30 lejért, gyerekek 20 lejért, hétvégén pedig 35, illetve 25 lejért válthatnak jegyet, és a bérletárak is változatlanok maradtak.

A hétfőtől életbe lépett lazítások értelmében ugyan a bánya szabadtéri strandja is kinyithatna már, erre a kedvezőtlen időjárás miatt még nem kerül sor, de készen állnak a nyitásra, és amint megjön a strandidő, kinyitják a kapukat. A fürdőhelyen a másfél méteres távolságtartás betartása lesz kötelező, a napágyakat is ennek megfelelően helyezték el, valamint

700-nál többen nem tartózkodhatnak egyszerre a strand területén.

Utóbbi miatt a bérletek árusítását felfüggesztik, hogy ellenőrzés alatt tudják tartani látogatószámot – tájékoztatott Seprődi Zoltán.

Megváltoztak a foglalási szokások

Nem nyitott még ki a település wellnessközpontja sem, ott ugyanis még felújítási munkálatok zajlanak, a nyitást július elsejére tervezik – tudtuk meg Moldován Lászlótól, a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület elnökétől. Mindezek ellenére a vendéglátóhelyek működtetői már a sóbánya megnyitásától is sokat remélnek, hiszen a kezelőbázis a parajdi turizmus húzóereje. Abban bíznak, hogy július elsejére eléri az idegenforgalom a korábbi évek azonos időszakában tapasztalt szintnek a 80 százalékát – számolt be reményeikről Moldován László, aki maga is panziót működtet.

A szállodák, panziók és kerthelyiségek megnyitásának engedélyezése óta nem sokat nőtt az idegenforgalom az üdülőtelepülésen, és a turizmusból élők azt tapasztalják, hogy a potenciális vendégeik kivárnak, csak az indulás előtti két-három napban végzik el a foglalásokat.

„Bizonytalanságot hozott a Covid-járvány, úgy tűnik, az emberek nem fognak jó előre foglalni” – fogalmazott a turisztikai egyesület elnöke, megjegyezve,

kevés turista tervez egy hónapnál előbbre, így a vendéglátásból élők számára is kiszámíthatatlanabb a szezon más évekhez képest.

Annak viszont örülnek, hogy a járvány előtt elvégzett, nyárra szóló foglalásokat nem mondták le a vendégek, illetve hogy például a Határtalanul program foglalásait is átütemezték őszre. Parajdon idén az idegenforgalmi csúcsidőszakot szeptember, október, novemberre várják a panziók működtetői, úgy vélik, addigra – „ha nem jön közbe semmi” – feloldja a kormány a meglévő korlátozásokat is, és a potenciális látogatóik sem fognak már félni attól, hogy elinduljanak üdülni – tudtuk meg Moldován Lászlótól, aki szerint más esztendőkhöz képest idén legfeljebb 70–80 százalékos évük lesz látogatottsági szempontból.