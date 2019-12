A pápák is emberek

Évekkel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, hogy két pápa beszélgessen egymással, most azonban Fernando Meirelles filmjének köszönhetően abba is betekintést nyerünk, hogy milyen, amikor az egyházfők focimeccset néznek egymás társaságában. A két pápa egy megindító alkotás XVI. Benedek lemondásának körülményeiről és Ferenc pápa dilemmáiról. Kritika.

• Fotó: Netflix

Amióta Ferenc pápát választották Szent Péter utódjául, emberközelibbé vált a pápaság intézménye. Ez azonban óhatatlanul is azzal járt, hogy megjelentek a pápa egyre hangosabb bírálói, akik nem értenek egyet az egyházfő, a megszokottól eltérő, liberálisabb nézeteivel. Az egyre inkább szekértáborokra oszló társadalom az egyházfő iránti megosztottságát testközelből is megtapasztalhattuk idén a pápa székelyföldi látogatását megelőző időszakban és az eseményt követően is a minősíthetetlen hozzászólás-cunami és reakciónyilvánítás tengerében.

• Videó: Netflix

Az emberek többsége nyilván a pápává választása után hallott róla először, azonban hosszú és viharos út vezetett el odáig: polgárháborús állapotok között kellett döntéseket hoznia a jezsuiták vezetőjeként, ami paptársai sorsát pecsételte meg, emiatt pedig sokáig kellett vezekelnie. Akik számára mindez ismeretlen volt, azok a film révén újabb réteget kapnak Ferenc-pápából, így ennek tükrében is meg tudják ítélni a cselekedeteit, illetve az is érthetőbb lesz, hogy miért küzd ennyire az elesettekért.

Bár a Netflixen érhető el, a világpremiert megelőzően limitált moziforgalmazásba is került, és fesztiválokra is elküldték, hogy a díjszezonban jelölni lehessen az alkotást, ami így már négy Golden Globe-jelölést is kapott, a legjobb film, a legjobb forgatókönyv és a legjobb férfi fő- és mellékszereplői kategóriákban. Nem lennék meglepődve, ha ezekben a kategóriákban Oscar-jelöléseket is begyűjtene, sőt,

azt sem tartom kizártnak, hogy a 2020-as gálán A két pápa viszi el az aranyszobrocskát a legjobb film kategóriában.

Ha ez megtörténik, megérdemelten kapja a díjat, mert az év egyik legjobb filmélménye, az amúgy is erős felhozatalban.