A pandémia kényszerítette ki az új egészségügyi keretszerződés-tervezet több újdonságát

Könnyebbé válhat a hozzáférés egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz, amint érvénybe lép az új keretszerződés • Fotó: Barabás Ákos

Közzétette az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az egészségügyi rendszer éves működését szabályozó új keretszerződés-tervezetet. A dokumentum számos újdonságot tartalmaz, ezek közül többet is a koronavírus-járvány okozta kényszerhelyzet „inspirált”. Állandósítanák például a távkonzultációk lehetőségét is: a tervezet értelmében a krónikus betegek számára biztosítanák ezt, továbbá a pszichiátriai járóbeteg-szakrendeléseken végezhetnének távolról terápiás szolgáltatásokat, akárcsak a pszichológiai, illetve logopédusi szakrendelőkben.

Az új keretszerződésben ugyanakkor lehetővé tennék, hogy azon krónikus betegek számára, akiknek beállították a kezelését, a kórházból történő kibocsátáskor az orvos kiállíthasson 90, 91, 92 napig érvényes gyógyszerreceptet, ahogyan azt a háziorvosok, illetve az egészségbiztosítás pénztárral szerződéses viszonyban álló szakorvosok esetében már szabályozták. Az intézkedés alól kivételt képeznek a speciális, innovatív, költséges gyógyszerek, amelyeket személyre szólóan hagynak jóvá – ezeket továbbra is csak egy hónapos receptekre lehet felírni.

Receptkiváltás más megyékben is

Egy másik, gyógyszerekkel kapcsolatos újdonság – amelynek a bevezetését egyébként már évek óta tervezik –, hogy lehetővé tennék a betegek számára a receptre felírt gyógyszerek más megyékben történő kiváltását is. Ezt ugyanis egyelőre csak olyan gyógyszertárban tehetik meg, amely azzal a megyei egészségbiztosítási pénztárral áll szerződéses viszonyban, amellyel a vényt kiállító orvos is. A személyre szólóan jóváhagyott speciális gyógyszerekre azonban ez az intézkedés sem lesz érvényes.

Az új keretszerződés értelmében biztosítanák az otthoni konzultációt a kismamák esetében, a szülést követő negyedik héten, továbbá azt is, hogy a hiányos egészségügyi ellátású vidéki településekre érkező új háziorvosok maradhassanak szerződéses viszonyban az egészségbiztosítási pénztárral akkor is, ha a rendelő működésének az első hat hónapjában nem gyűlt össze az előírt minimális számú biztosított az orvos pácienslistáján.

Az akut eseteket is ellátó kórházakban az orvosi tevékenység folytonosságának a biztosítása érdekében kötelező lenne legalább egy ügyeleti vonal fenntartása.

A paraklinikai szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférés érdekében lehetővé tennék azt is, hogy a fizioterápiás és rehabilitációs egészségügyi szolgáltatók végezhessenek paraklinikai, ultrahangos vizsgálatokat is, amelyeknek a költségét kiegészítő szerződés révén finanszíroznák az egészségbiztosítási pénztár. A szabályozás javaslatot tesz arra is, hogy ambuláns palliatív ellátást olyan szakorvosok is végezhessenek, akik kiegészítő tanulmányaik során megszerezték erre a kompetenciát, ne csak azok a szakemberek, akik jelenleg kizárólag ezt a tevékenységet végzik.

Bürokráciacsökkentés, bővülő páciensjogok

„Fontos az, hogy ha már kényszerhelyzetbe sodort minket a járvány, akkor szűrjük le belőle azt, ami pozitív. Ilyenek a távszolgáltatások, persze bizonyos körülmények között.

Ugyanakkor az ügyfelek már nem kell mindenért és minden alkalommal bejöjjenek az egészségbiztosítási pénztárhoz, meg lehet ezt elektronikus úton oldani. Bizonyos folyamatokat le lehet rövidíteni, egyszerűsíteni, annak érdekében, hogy csökkenjen a rendszerben a bürokrácia

– tért ki az új szabályozás néhány elemére Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója, megemlítve, hogy utóbbira főként a háziorvosok panaszkodnak, és fontos, hogy esetükben a bürokrácia jelentette terhet csökkentsék.

A fontos célok között megemlítette a megelőzést is, illetve azt, hogy a kórházi ellátással szemben nagyobb hangsúlyt kapjon a járóbeteg-szakellátás, hogy kórházba csak azok kerüljenek, akik valóban beutalásra szorulnak. A betegek jogainak a bővítése a célok között szerepel, és lassú léptekkel ugyan, de ebbe az irányba tart a rendszer, ennek a folyamatnak egy újabb állomása például az, hogy más megyékben is lehetővé tennék a gyógyszerreceptek kiváltását – mondta Duda Tihamér, megjegyezve, remélhetőleg a jövőben az elektronikus vényekhez hasonlóan bevezetésre kerülhetnek majd az elektronikus küldőpapírok és betegszabadság-igazolások is.

Az új keretszerződés-tervezet egyébként jelenleg közvitán van, a végleges szabályozás az alkalmazási normák kidolgozása után július elsején lép majd érvénybe.