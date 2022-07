A nyugalom a legfontosabb – vallja a legjobb érettségi eredményt elért csíkszéki diáklány

Nem szokványos történet a legjobb érettségi eredményeket elérő csíkszéki diáké: Condrat Paula nem készült következetesen a megmérettetésre, és azt is nehezen döntötte el, hol szeretné folytatni tanulmányait. Végül azonban minden a helyére került, és másoknak is azt tanácsolja, hogy a siker érdekében őrizzék meg nyugalmukat.

Hozzátette: egyik tételt sem érezte kimagaslóan nehéznek, de a többséghez hasonlóan a román vizsgát tartja a legnagyobb kihívásnak, abból is kapta a legalacsonyabb jegyet. Hozzátette: a jövőbeli tervek tekintetében sem volt határozott. Sok terület érdekli, ezért nehezen kötelezte el magát egy mellett.

Ezzel nagyon sok nehézségem volt, mert volt egy olyan félelmem, hogy ha valamit kiválasztok, minden másban lekorlátozom magam. Gondolkodtam a gyógypedagógián, a jogon, az újságíráson és a film-fotón is, és volt olyan, hogy naponta változott az elképzelésem. Már az is felmerült, hogy kihagyok egy évet, amíg eldöntöm, hogy mit szeretnék

„Mivel ez az első nagyobb megmérettetés az életben, amely befolyásolja a továbbiakat, mindenkit stresszelnek a tanárok, a szülők és mi is saját magunkat. Az eredmény viszont nem tesz hozzá és nem is vesz el egy ember értékéből, pedig szerintem sokan ebben mérik. Nyugodtan kell hozzáállni, ahogy a pályaválasztáshoz is. Nem gond az, ha nem tudjuk évekkel korábban, hogy hol szeretnénk folytatni a tanulmányainkat, a végén úgyis minden kialakul” – zárta Condrat Paula.