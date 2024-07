A nyáron még lazíthatnak a mandátumot nyert polgármesterek és önkormányzati képviselők

A közigazgatási törvények alapján pontosan négy év egy polgármester mandátuma, amit különleges esetekben – háború, természeti katasztrófa, illetve egyéb súlyos katasztrófaállapotok – némileg meg lehet hosszabbítani – fejtette ki lapunknak Venczel Attila, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának főjegyzője. Mint mondta, gyakorlatilag ez történt 2020-ban, amikor a Covid miatt bevezetett sürgősségi állapotra hivatkozva történt hosszabbítás, így nem júniusban, hanem szeptember 27-én tartották meg a helyhatósági választásokat. Ezt az intézkedést egyébként ugyanazon év végén hivatalosan is alkotmányellenesnek találták az igazságügyi szervek, de a történteken utólag már nem lehet változtatni.

Az eskütétellel ugyanakkor megszűnik a korábbi polgármester mandátuma.

A képviselőkről

Hasonló a helyzet az önkormányzati képviselők esetében is. Ők azonban az érvényesítési időszakban egyenként kell leadják a jegyzőnek a mandátumuk elfoglalásához szükséges dokumentumokat, ha pedig pártlistán nyertek, akkor igazolniuk kell, hogy az adott szervezet a továbbiakban is támogatja őket. Utóbbira három napjuk van az említett referenciadátumtól számítva. Ugyanettől az időponttól 25 nap áll a bíróság rendelkezésére a mandátumok érvényesítésére – ha gondok vannak, akkor 37 napig is elhúzódhat a procedúra. Ha nincsenek problémák, akkor 30 napon belül megalakulhat a tanács, megtörténhetnek az eskületételek. Ennek a legfontosabb előfeltétele, hogy a képviselőknek fele plusz egy arányban érvényesítve legyen a mandátuma.