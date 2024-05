A nő Teleki Sámuel mögött

2024. május 16., csütörtök

Ennél aranyosabbat nem fog ma látni: alig egyhetes rénszarvas a Marosvásárhelyi Állatkertben

Alig egyhetes kis rénszarvast is meg lehet tekinteni a marosvásárhelyi állatkertben az elkövetkező napokon és szombaton, a Múzeumok éjszakáján is. Apja és anyja is állatkertben jöttek világra, Hollandiában és tavaly érkeztek Marosvásárhelyre.