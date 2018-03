A New Funky Royals a gernyeszegi Awake fesztivál idei témája

Az Awake fesztivál idei témája a New Funky Royals lesz. Románia első kis fesztiválját, avagy butikfesztiválját augusztus 17-19.között tartják Gernyeszegen.

• Fotó: Awake fesztivál

„Az Awake új és lebilincselő élményei az Emagic szervezőcsapat DNS-ében gyökereznek. Idén egy sajátos témával jelentkezünk, ami teljesen új elem a fesztivál egyenletében és amivel

megpróbáljuk újjáéleszteni és átélhetővé varázsolni a nyár végének esszenciáját. A téma kiválasztásánál napjaink meghatározó trendjeiből ihletődtünk, amiket igyekeztünk lefordítani az élmények nyelvére

– mesélte Coroianu Laura fesztiváligazgató.

HIRDETÉS

De mit is takar a téma?

A New Funky Royals egy nemzedék: az új arisztokraták, a jól nevelt lázadók, azok a fiatalok, akiknek az információs szomja kielégíthetetlen, akik mindenre kíváncsiak ami körülöttük történik, akik a jó zenéket és a kortárs művészetet is kedvelik.

Ők az Awake közössége. Ők lakják majd be a Teleki-birtokot, ami a fesztivál idejére egy királyi udvarrá alakul: nemesi időkből inspirálódó dekorációval, személyekkel, sportokkal, italokkal és ételekkel találkozhatnak modern köntösben.

Az Awake-re hercegeket és hercegnőket, bárókat és bárónőket, pohárnokokat és pojácákat várnak a szervezők, akik lazán el tudják képzelni és készíteni a királyi ihletettségű modern külsejüket.

Converse csuka abroncsszoknyával, saját készítésű korona, csipkés és állatmintás ruha: bármilyen kombináció szívesen látott a fesztiválon, ahol nem mellékesen díjat is kap majd a legfunkybb szett.

Az idei év témáját a fesztivál helyszíne ihlette a maga évszázados fáival, csodálatos tisztásaival amelyek körbeveszik a XVIII. századbeli nemesi lakot, amely egyes vélemények szerint Erdély legszebb kastélya.

A New Funky Royals motívuma a programokra is hatással lesz. Pénteken

az új arisztokrácia olyan előkelő sportokban próbálhatja ki magát mint az oina, pétanque vagy a tollaslabda.

Szombat a divat napja lesz, amikor egy hatalmas kifutóvá változik a terület. Vasárnap pedig mindezt kipihenheti az előkelő társaság a fák lombkoronája alatt egy grandiózus pikniken. A Feed Your Mindplatformot is megfertőzte a New Funky Royals érzés, ugyanis

a magas rangú meghívottak mellett aktuális társadalmi témákat érintő beszélgetéseket kezdeményeznek például a monarchia relevanciájáról.

Jó zenéből sem lesz hiány

Az Awake szervezői azt ígérik, hogy jó zenéből sem lesz hiány. Nemzetközi és hazai fellépők egyaránt megörvendeztetik majd a fesztiválozókat.

Ott lesz egyebek mellett Wilkinson LIVE, Milky Chance, The Subways, Fink, Ivan & The Parazol, Subcarpați és meghívottai Hanu’ és Braga, Mihail, Satra B.E.N.Z., DJ Shiver, DJ Sauce, DJ Antenna és Detour.

Akinek ez nem lenne elég, az például elmélyülhet az artdoor univerzumában, az egyetlen szabadtéri nagyméretű installációs, kortárs kiállításban. Sok különleges élményt is tartogatnak a szervezők, mint például a Forest Library – erdőkönyvtárat, aminek a lényege, hogy ideális helyen pihenhessünk meg egy jó könyv társaságában.

Lesz egy Serenity Meadow nevű nyugalomrét, ahol minden a jólétnek lesz alárendelve jógával és pilátesszel. A mozifüggők a Cinema Under The Bridge – kültéri moziban kapják majd meg a napi filmadagjukat.

Fesztiválbérleteket online az eventim.ro oldalon vagy az Eventim marosvásárhelyi partnerüzleteiben lehet vásárolni: a The Office-ban, a J’ai Bistro-ban és The Backstage-ben. Az Early Bird bérlet március 9. és május 16. között 159 lejbe fog kerülni, a kempinges ára pedig 185 lej.