A népi hagyományok bemutatása a fesztivál célja

Céljuk megmutatni az értékeket • Fotó: Haáz Vince

Hozzávetőlegesen ezer fellépőre lehet számítani a háromnapos Folkfórum Fesztiválon, ahol alapvetően Maros megyei hagyományos értékeket mutatnak be, de a szervezők meghívtak Kolozs és Fehér megyei együtteseket is, valamint jelen lesznek Marosvásárhely testvértelepülésének, Zalaegerszegnek is a hagyományőrző néptáncegyüttesei, amelyek Maros megyei magyar és román táncokkal lépnek színpadra.

Ahogy Barabás Attila Csaba, a Maros Művészegyüttes igazgatója és Kelemen László, a budapesti Hagyományok Háza főigazgatója és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány elnöke ismertette,

a népi kultúra összefogását tűzték ki célul, azt, hogy nemzetiségi hovatartozástól függetlenül támogassák az összes, még létező hagyományt, ami Maros megyében megtalálható, illetve ami ennek a vidéknek a sajátossága.

A néptáncosok, népzenészek, énekesek, adatközlők mellett a szervezők meghívták a népi hagyományos mesterséggel foglalkozó kézműveseket is, akik a Vársétányon, a vár előtti téren mutatják be, hogy például hogyan készül egy csizma, szoknya, kalap, vagy a népviselet valamely darabja. A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek az amatőr néptáncosok és népzenészek támogatására is, mert, ahogy mondták, vannak helyek, ahol már csak ezek az együttesek őrzik az adott vidék, helység tánclépéseit, hagyományos viseletét.