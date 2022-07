A nemzeti park, ahol a természeti érték a gazdasági és politikai érdekek előtt áll

A Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park neve számos – főleg a Gyilkostó települést érintő – vita során szóba került az utóbbi időben. Politikai, gazdasági csoportosulások közt vannak olyanok, amelyek szerint a park miatt akadoznak a fejlesztések, a természeti értékeket a pénznél fontosabbnak tartók viszont hálásak a meglétéért. Egy, az Öcsém-tetőre vezető túra adott alkalmat arra, hogy a park felügyelőivel beszélgessünk arról, mit is jelent az ő tevékenységük.

Balánbányáról kanyarodunk fel az Nagyhagymás felé vezető erdei útra a park igazgatója Hegyi Barna és Bereczki Raymond parkőr társaságában. Lehetne a célpont a Gyilkos-tó környéke, vagy a Békás-szoros is, de egy kevésbé forgalmas, csendesebb utat választunk, ahol a sziklás táj szépsége szintén lenyűgöző, ám jóval csendesebb. Nem is találkozunk egyetlen turistával sem. Amíg a park bejáratához érünk, mesélnek svájci a kutatókról, akiket bámulatba ejt az itteni növényvilág gazdagság. Svájcban az intenzív legeltetés, és az évente többszöri kaszálás miatt a virágok már eltűntek a gyepes területekről. Jó is, hogy valaki idegen felhívja erre a figyelmünket, mert nem is tudnánk, hogy milyen értékeink vannak – mondja Hegyi Barna. Leszögezi,

a nemzeti park gondnokságának fő feladata éppen ez: a természet egy szeletét minél érintetlenebb állapotban megőrizni.

Hogy az eredményesség miben mérhető? Több módon lehetne ezt vizsgálni, de Hegyi így fogalmaz: „Ránézek egy hegyoldalra, és azt látom, hogy tele van fákkal. Ha nem létezne a nemzeti parkra vonatkozó szabályozás, akkor ezek már ki lennének vágva, és a helyük be lenne építve villákkal. Mondhatom azt is, hogy negatív mutatókkal dolgozunk. Akkor vagyunk sikeresek, ha valami nem történt meg". Bereczki Raymond hozzáteszi: 16 éve, amikor elkezdte a munkát itt, a Nagyhagymáson, az Egyes-kő környékén minden száz méteren volt egy tűzhely. Most egy sincs. Az emberek az ellenőrzéseket, bírságokat tapasztalva megtanulták, hogy ez tilos. És nem utolsó szempont, hogy

2004–2006-ban, amikor a park hivatalosan is elkezdte a működését, 200 zergét számoltak össze az itteni sziklákon, most 60–70 példánnyal nagyobb a zergepopuláció.

A juhászkutya veszélyesebb a medvénél Ahogy haladunk az Öcsém-tető felé, a két kísérőm többször megáll, figyelik, hogy az ide hallatszó kutyaugatás közeledik, vagy távolodik. Mivel egyre halkul, nyugodtabban megyünk tovább. Elmondják,

egyszer sem hallottak arról, hogy a park területén emberre támadt volna a medve, de annál többször azt, hogy pásztorkutyák rohantak rá a turistákra.

Ez egy olyan gond, amire még nem találtak megoldást sem itt, sem máshol a hasonló hegyvidéki területeken. Pedig rendszeresen figyelmeztetik a pásztorokat, több bírságot is kiszabtak már hasonló esetben. Ezt hallgatni nem szívderítő, azonban teljesen más érzés, amikor az ember fél óra múlva saját maga is megtapastalja. Haladunk az ösvényen és halljuk az erősödő kutyaugatást, és egyszer csak egy tisztáson legalább 15 jól megtermett, dühös kutya ront felénk. Megállunk, csendben vagyunk majd kiabálunk is, de nem tágítanak. Amikor már két méternyire sincsenek, a parkőr riasztópisztolya ment meg a dühös ebektől. A levegőbe lő. A dörrenés hatásos, a kutyák visszakoznak. Megkönnyebbülünk. Bereczki Raymond pedig elmondja, hogy a fegyverre épp azért váltott ki engedélyt, hogy megvédhesse magát hasonló esetekben. Ugyanis a parkőröknek a törvény szerint hivatalból nem jár ilyen felszerelés. Hát most jól jött, de a turistáknál általában nincs pisztoly. Elmondják, próbálják rábírni a pásztorokat, figyeljenek a kutyáikra, hogy ne történhessenek hasonló esetek, de nem sok hatása van. A törvény ugyanis nem tiltja, hogy akár 25–30 kutya is legyen egy nyáj mellett. A turistáknak így nincs más választása, mint óvatosnak lenni és kerülni velük a találkozást. A motorosokkal is hadakozni kell A legeltetés meghatározott keretek között engedélyezett a nemzeti parkban. Az APIA előírásaihoz képest az egyedüli szigorítás, amit be kell tartani, hogy itt tilos kecskéket legeltetni. Ugyanis azok lelegelnék a védett virágokat is a sziklagyepekről.

A hagyományos legelőgazdálkodás egyébként nem csak megtűrt, hanem kifejezetten hasznos a természetvédelem szempontjából is, hiszen ez tartja karban a gyepterületeket, így maradhatnak fenn például a svájci kutatók által megcsodált orchideafajok is.

Azonban ez az élet- és állattartási forma is eltűnőben van, a park közelében érintünk egy olyan helyet, ahol korábban esztena volt, de évekkel ezelőtt felhagyták, mára elgazosodott, már legeltetésre sem alkalmas a terület. A park illetékesei már azon gondolkodnak, hogy maguk kell megoldják az ilyen területek kaszálását a Nagy-Cohárdon és máshol is.

Fotó: Gergely Imre

Ha a pásztorokat, marhacsordákat, juhnyájakat szívesen is látnák (a szabályok betartásával persze), a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Parkban kifejezetten tilos a terepmotorozás és az offroadozás terepjárókkal. Hogy miért, arra jó bizonyíték egy útelágazás: a park felé vezető utat benőtte a fű, ahol pedig a „terepesek” járnak, ott mély árkokat vájtak a talajba a kerekek. Bereczki megjegyzi, hogy habár az évek alatt lényegesen csökkent a motorosok száma itt, azért

ma is vannak, akik nem törődnek a park minden bejáratánál kihelyezett tiltótáblákkal, fontosnak érzik, hogy a sziklatetőig hajtsanak.

Nem olcsó kaland elkerülni a sorompókat és a park területén száguldozni. Ha rajtakapják őket, 5000 lejtől kezdődik a bírság, és számos ilyen ügyben zárultak már bírósági ügyek is a tilosban motorozó elmarasztalásával. A vadászat is szigorúan tilos, de ezzel minden vadász tisztában van. Kételyek persze itt is felmerülhetnek. Ugyanis aki kiváltja a megfelelő engedélyt, a park határain kívül vadászhat például zergére. Azonban több hely is van, ahol a sziklafal a parkhoz tartozik, a határ épp az aljában van. Ha valaki egy a falon legelő zergét lő le és az kizuhan a parkból, akkor elég nehéz bizonyítani, hogy mi hogyan történt – mutat rá Hegyi Barna a nemzeti park határvonalaival kapcsolatban felmerülő kérdésekre. Gazdasági, politikai érdekek A papíron már 1990-ben, gyakorlatban 2006-ben létrehozott Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park európai nyomásra született meg, mint ahogyan ez más, különleges természeti értékeket őrző területek esetében is történt. Az elején (és némileg megváltozott formában, de azóta is) komoly ellenérzések övezték ezt, konfliktusok keletkeztek. A vonatkozó törvény úgy húzta meg a park határait, hogy a terület tartalmazza ugyan a legszebb, legértékesebb természeti csodákat, (a Gyilkos-tó, a Békás-szoros, Nagyhagymás, Feketehagymás és az Egyes-kő tartozik ezek közé), de lehetőleg minél kisebb legyen a kiterjedése. Nem kétséges, hogy miért: a parkokban tilos a fakitermelés. A park területe nagyjából egybeesett azzal, ami akkor a Romsilva állami erdészet birtokában volt. A nemzeti park fenntartója a Romsilva. „A Romsilvát lehet szidni, de tény, hogy ha nem lenne, rengeteg természeti érték tönkrement volna” – mutat rá Hegyi Barna.

Fotó: Gergely Imre

Időközben a terület 75 százalékát visszaszolgáltatták a tulajdonosoknak, ma közbirtokosságok és magánszemélyek a tulajdonosok. Őket nyilván hátrányosan érintette, hogy az erdő az övék lett, de nem hasznosíthatták, nem termelhették ki. Az utóbbi 2–3 évben azonban kárpótlást fizet az állam az ilyen területek után, így ez a konfliktushelyzet megoldódni látszik. Azonban a politikai és gazdasági érdekek miatt folyamatosan éri nyomásgyakorlás a park vezetőségét. Például a Békás-szorosban működő árusbódék tulajdonosainak törekvése az, hogy engedélyt kapjanak a működésükre. Ezt a Nemzeti Park rendre elutasítja, hiszen álláspontja szerint ott a szorosban, a Pokol-tornáca környékén nincs (nem szabadna legyen) helye ilyen tevékenységnek. Erre a park két bejáratánál kellene helyet kijelölni, és ez Almásmező (Bicaz Chei) önkormányzatának lenne a feladata, amelynek egyébként bért fizetnek az ottani árusok. Az ottani bódésorok léte nem csak a természetvédelmi szempontok szerint aggályos, de veszélyes is,

gyakran előfordul, hogy kisebb nagyobb kődarabok szakadnak le a sziklafalról, és csoda, hogy még nem történt eddig tragédia