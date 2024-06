A nemzeti összetartozás napja Marosvásárhelyen: ha mást nem tehetünk, legalább ennyivel tartozunk nemzetünknek

„És akkor is itt voltunk, és akkor is megálltunk éppen úgy, ahogy ma, mert úgy érezzük, hogy ha mást nem tehetünk, akkor legalább ennyivel tartozunk nemzetünknek.

Tartozunk azoknak, akik hordozták a terhet évszázadokon át, akik vállalták az elmúlt esztendőkben is, száz esztendőben is, száznégy évben is a terhet, és akik bízva, bízva mondták, hogy Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre, és te leszel ezután is a mi oltalmunk és segedelmünk”