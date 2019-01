A nehéz körülmények között élőkre is figyelmet fordít a színház

Nem csupán az ünnepek idején szeretnének támogatást biztosítani az idős, egyedülálló személyeknek, de a hétköznapokban is – számolt be a Székelyhonnak Szabó Réka, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának marketingese.

Nagy mennyiségű ajándék gyűlt össze, az adományozás folytatódik • Fotó: Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

A karácsony előtt elkezdődött adományozási akciót a színház 2019. január 5-én fejezi be, és előadással zárja. Erre meghívják azokat a gyerekeket, illetve idős személyeket, akik számára tartós élelmiszert, ruhaneműt, könyvet, édességet és játékot gyűjtöttek. Szabó Réka elmondta, megható a marosvásárhelyi nézők hozzáállása, az, ahogy a színház kezdeményezését felkarolták, és adományaikkal igyekeztek jobbá tenni a rászorulók életét.

Tavaly a Pál atya által működtetett Szent Erzsébet Alapítvány árváit segítettük, idén szélesítettük a kört, és a Krisztusért és Egyházért CE Szövetséggel összefogva az idősek, segítségre szorulók testi-lelki támogatását, valamint a Dorcas család típusú gyermekotthon 13 nehéz helyzetben levő lakóját támogatjuk

– mondta a színház marketingese.

A tartós élelmiszerekből már eddig nagyon sokat sikerült összegyűjteni az akcióhoz kapcsolódó élelmiszerüzlet-lánc hozzájárulásával, de a nézők is jelentős mennyiségű lisztet, cukrot, olajat, rizst, száraztésztát, konzervet, édességet adományoztak, illetve tisztító- és tisztálkodószereket, tanfelszerelést – füzeteket, írószereket, táskákat, tolltartókat –, könyveket, ruhaneműt, játékokat, amelyeknek a gyermekközösségek hosszabb távon is hasznát veszik.

A csomagokat január 5-ig lehet elhelyezni a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermi és kistermi bejáratánál, valamint a Tudor negyedbeli és a Dózsa György utcai Merkúr üzletekben található gyűjtőládákban.

A színháznak nem csak az egyszeri támogatásnyújtás a célja

– hangsúlyozta Szabó Réka. Ahogy az idősek megsegítésére felszólító kampány elnevezése is jelzi, a Fogadj örökbe egy nagyit! kezdeményezés jegyében a hétköznapokban is el lehet vállalni egy-egy magányos személy rendszeres látogatását, ellátását. A színház tervei között is szerepelnek hasonló célkitűzések, előadásokra meghívás, beszélgetések, látogatások.

Hamarosan az összegyűlt adományokat egy közös színházi est során adják át az időseknek, illetve a gyerekeknek.