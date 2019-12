A nehéz helyzetben élő Klári és Olga néni megsegítésére gyűjtenek

Az utóbbi években noha javultak Olga néni életkörülményei, még mindig elkél a segítség • Fotó: Pinti Attila

A két szegény sorban élő néni nehéz körülményeiről korábban mi is beszámoltunk olvasóinknak. Olga néniről itt, míg Klári néniről itt írtunk. Akkor a már véglegesen megszüntetett szemétgödörben guberálva tengették életüket, a telep bezárásával még nehezebbé vált sorsuk.

Azóta mindketten egy-egy fémbarakkban laknak a menhely szomszédságában, jövedelmük minimális vagy semmi (csak Olga néninek van szociális nyugdíja) nem tudnak abból megfelelő módon gondoskodni magukról télen.

Az adományozókat a kutyamenhely munkatársai arra kérik, hogy tűzifával és élelemmel lássák el a két nénit, hogy könnyebben tudják átvészelni ezt a telet is.

„A nekik szánt dolgokat direkt hozzájuk is el lehet vinni (a Szépvíz felé vezető úton kell behajtani jobbra), vagy a menhelyre is. Aki nem tudja ide kijuttatni, de segítene, hagyhat csomagot, adományt a részükre Bodó doktor úr Vörösmarty utcai rendelőjében is, mi eljuttatjuk hozzájuk”– áll a felhívásukban.

