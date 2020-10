A nagyobb vállalkozók irányába is nyitott az SZMVSZ

A vidéki, illetve a nagyobb vállalkozók irányába is nyitott az egykori Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége, amely ehhez igazodva mostanra nevet is változtatott. Mindemellett arról is beszámoltak, hogy átszervezik a szövetséget az utóbbi években megnövekedett taglétszámuk miatt.

Bővült taglétszámmal és nagyobb nyitottsággal folytatja az SZMVSZ • Fotó: Beliczay László

Ambrus Sándor, a szövetség alelnöke hangsúlyozta, fontos tudni, hogy a nyitásuk nem valaki, vagy valami ellen szól, hanem egy kiegészítést eszközöltek a szervezetükön, újabb feladatköröket felvállalva. A meglévő szövetségekkel és érdekképviseletekkel továbbra is együtt szeretnének dolgozni, hiszen szükség van a közös akciókra a sikerek érdekében. Burus Tibor, aki szintén az SZMVSZ alelnökeként volt jelen közölte, nagyon fontos az is, hogy a továbbiakban még inkább nyitni szeretnének az udvarhelyszéki vidéki vállalkozók irányába, akár más településeken is létrehozva irodáikat.

A felmerült igényeknek eleget téve ezentúl a nagyobb vállalatokat is befogad tagjai közé a szövetség – jelentette be egy csütörtöki sajtótájékoztatón Jakab Áron Csaba, a szervezet elnöke. Mint mondta, ezt érvénybe léptetve nem csak alapító okiratukat változtatták meg, de ezentúl Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetségeként (SZMVSZ) lesz ismert a szervezet.

Bővülő taglétszám, átszervezés

Jakab Áron Csaba arra is kitért, hogy az elmúlt három évben a 43-ról több mint 150-re bővült a tagjaik száma, ami miatt átszervezésekre van szükség. Úgy érzi, hogy például a fiatal vállalkozók külön odafigyelést igényelnek, de a méretük és a szakmák alapján is érdemes koncentrálni a cégekre. Kérdésünkre azt is elmondta Jakab, hogy szervezetük nem csak szakmai tanácsadást, információkat, esetleges munkaerő-utánpótlást igyekszik biztosítani a tagok számára, de a kapcsolatteremtésben és képzésekkel is segítenek. Persze ezek mellet talán az egyik legfontosabb az egyéni szakmai problémák megoldásában nyújtott támogatásuk és az adott vállalkozói gondok és igények összegzése, amelyeket jeleznek a politikum és a hatóságok irányába.