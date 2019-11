A nagyközönség előtt is nyitott a csíkkarcfalvi Orvosi és Metodikai Központ

A korszerűen felszerelt csíkkarcfalvi Orvosi és Metodikai Központban nemcsak sportolók számára nyújtanak edzésre, mozgásra lehetőséget, valamint orvosi és rekuperációs szolgáltatásokat, hanem már a lakosság számára is. A tavasz óta működő létesítményben folyamatosan bővítik a szakellátást, jelenleg a fizikoterápiás kezelések mellett belgyógyász és kardiológus szakrendelést is igénybe lehet venni.

Modern eszközökkel látták el a Székelyföldi Jégkorong Akadémia orvosi és metodikai központját • Fotó: Gábos Albin

kivétel, amikor korosztályos táborok vagy nagyobb sportesemények vannak” – magyarázta. Hozzátette, a jövőben szeretnék bevezetni a tematikus foglalkozásokat, például a jóga-, crossfit-, bodyart- és spinningesteket, illetve decemberben két nyílt hétvégét is terveznek, amikor ki lehet próbálni e foglalkozásokat.

nemcsak a sportolók, hanem a nagyközönség számára is nyitott a délutáni órákban és hétvégenként,

Átlagszámítást végeznek ezekből az adatokból, így követhető a sportoló fejlődése, és összehasonlíthatják adatait akár más országbeli, hasonló korosztályú sportolóéval is.

Csíkkarcfalván átadták a térség egyik legkorszerűbb, sportot is kiszolgáló létesítményét, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia orvosi és módszertani központját pénteken délután.

Nemsokára pedig kifejezetten kapusok fejlesztésére, edzésére alkalmas felületet is kialakítanak.

A fitneszjegy ára két órára 15 lej, nyugdíjasoknak 10 lej, diákoknak 12 lej. Az erőterem fölött az emeleten is jártunk, itt többek között

jakuzzi és szauna is helyet kapott benne. Ez a szolgáltatás is nyitott a nagyközönség számára,

Az épületben egy feszített víztükrű, 40 négyzetméteres medencében gyógyulhatnak a sérült sportolók, a víz 27–29 Celsius-fokos hőmérsékletű, mélysége 1,4 méter. Ugyanakkor lazításra is alkalmas ez a terem,

Diagnosztikai eszközök

Az egyik legmodernebb eszköz a központban az ergospirométer, amelyet Török Attila, az Orvosi Metodikai Központ igazgatója ismertetett. A kerékpár-ergométeren és futószalag-ergométeren a sportolók fizikális állapotát, állóképességét tudják felmérni a be- és kilélegzett gázok alapján. Ugyanakkor hordozható változata is van, így pályán is tudják mérni a sportolókat.

Nemcsak a sportolók állapotát lehet felmérni a gépsorral, a kardiológus szakorvosok terheléses EKG-vizsgálatot is végezhetnek rajta. Egyelőre még csak az akadémia sportolói vették igénybe, de januártól elérhetővé szeretnék tenni a lakosság számára is.

Szintén diagnosztikai eszköz az In-body: a testösszetételt elemző berendezés többek között a testsúlyt, az izomtömeget, a zsírtömeget, a víz és ásványi anyagok mennyiségét méri. A központ modern ultrahangkészüléke is hasznos eszköze az orvosi vizsgálatoknak, kardiológiai és belgyógyászati vizsgálatokra egyaránt.