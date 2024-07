A nagy esküvőbiznisz – óriási költségekkel jár egy lakodalom megszervezése

Dübörög az esküvőszezon, lakodalmi vendégként is mélyen a zsebünkbe illene nyúlnunk, de ha épp a miénket tervezzük, akkor nem árt felkészülni arra, hogy az árszint az egekben jár. Az árak nyilván függenek az ifjú pár igényeitől, de ritka manapság már az a lagzi, amelyet kultúrotthonban tartanak, és a szomszédok főzik hozzá a tyúkhúslevest és a töltelékes káposztát. Nem, az esküvő manapság egy rendkívül költséges, rendezvényszervezői jellegű iparág, amelyen súlyos összegek cserélnek gazdát. Nem csoda, ha sokszor a vendégsereg és maga az ifjú pár is nyomasztó teherként élik meg az ünnepinek szánt eseményt. De valóban szükséges ez? Ezt járjuk körbe.

Szász Cs. Emese 2024. július 09.

Esküvőszervezőt kérdeztünk és lakodalmi szervező tapasztalatokat gyűjtöttünk: arra voltunk kíváncsiak, hogy

2024-ben mennyibe fáj egy esküvő az ifjú párnak.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az elmúlt években sokat nőttek az árak. Bár kijelenthetjük, hogy vidékenként, sőt szezononként változnak, egy valami közös bennük: a Covid-járvány óta hatalmasat nőttek, és évről évre egyre magasabbak. Hirdetés Szabó-Takács Kinga esküvőszervező úgy látja, az árakat nagy mértékben meghatározza, hogy hol szervezik a lagzit, az ifjú pár legelső dolga azonban nem épp a helyszín kiválasztása kell legyen.

Nem érdemes rohanni fejvesztetten, hogy lefoglaljunk egy vendéglőt, mert nem tudjuk, hogy hány fős esküvőre tervezzünk.

Márpedig a helyszín nagyban függ attól, hogy hatvan vagy háromszáz személyes lagzit tervezünk. Éppen ezért mindig azt javasoljuk, hogy az első a vendéglista összeállítása legyen, az alapján az is kiderül, hogy milyen típusú a vendégsereg, az is sokat segít a helyszínválasztásban. Aztán picit azért képzeljük el, hogy milyen legyen a dekoráció, mit álmodtunk meg, kültéri esküvőt, beltéri esküvőt, merthogy ez is nagyon fontos a helyszínválasztásnál. És akkor utána jöhetnek az alapszolgáltatók lefoglalása, mint a zenekar, fotós, videós, a ceremóniamester, dekoratőr, és így tovább, ezeket kell egyeztetni a helyszínnel” – sorolja az esküvőszervezés első lépéseit a szakember.

Minél pompásabb, minél trendibb, természetesen annál drágább a nagy nap Fotó: Pixabay

A koktélok is dobják az árat Hozzáteszi: a költségek igen jelentős részét a helyszín és az étkezés fogja kitenni, ezért

egyáltalán nem mindegy, hogy milyen helyszínt választunk, és abban milyen menüt.

„Székelyföldön hagyomány, hogy az esküvői menü az előétel, leves, főétel, és még egy hajnali fogás vagy egy második főétel, ki ahogy nevezi. Ez külföldön már nem divat, csak három fogás van, és kezd hozzánk is beszivárogni, főleg nagyvárosokban, hogy a hajnali fogás, a töltött káposzta általában kimarad. Ez is hordozza a vendéglői árakat, merthogy ez alapján kalkulál a vendéglő.

Ha maradunk a négyfogásos kajánál, akkor erre rá kell számolni még az italcsomagot, a candy bar-t (süteményespult – szerk. megj.), a tortát, ezek manapság mind a menü részét képezik, vagyis sok esetben ilyen all inclusive csomaggal készül az étterem”

– mutat rá a szakember. Hozzáteszi, hogy bár az árak sok mindentől függenek, azért általánosan 80 euró és 120 euró között mozognak fejenként. A 80 euró és a 120 euró között például az italfelhozatal szokott nagy különbség lenni,

míg a 80 eurósnál középkategóriás italkészlet van, és mondjuk három koktélból lehet választani, addig a 120 eurós egy felsőbb kategóriás italkészletet jelent, és sokkal több koktélválasztási lehetőséget.

De az is jellemző, hogy egy kisebb városban alacsonyabbak az árak, nagyobb városban magasabbak.

Fotó: Pixabay

Húzzák a talpalávalót, de mennyiért? A másik nagy tétel a szervezés esetén a zenekar. „Ha egy kicsi esküvőről – 70-100 fős – beszélünk, azt szoktuk javasolni a pároknak, hogy bőven elég egy két-három tagú zenekar. Amennyiben már egy nagyobb esküvőről beszélünk, akkor mindenképp határozottan jobb, hogyha egy öt-hat fős zenekarban gondolkodunk.

Nagyon elterjedt manapság, hogy a zenekar mellé még egy DJ-t is szeretne a pár, aki az afterparty-t biztosítja, ez ugye, mindenképpen pluszköltség”

– magyarázza a szakember, rámutatva, hogy

a két-három fős zenekarok fellépési díja is változó természetesen, de olyan 7000-7500 lej között mozog, míg egy nagyobb zenekar esküvői szolgálatai 2500-3000 euróra is rúghatnak.

Ha erre még rájön a lemezlovas, akkor az még plusz 600 és 1000 euró közötti kiadás – az árszabás természetesen függ attól, hogy éppen Bukarestből, Kolozsvárról vagy egy kisebb városból érkezik.

Fotó: Pixabay

A menyasszonyi csokortól az oltárdíszig Bár sok pár nem számít rá, tetemes költséget jelenthet az élő virág is egy esküvőn: a menyasszonyi csokor mellett

a terem kidíszítésére, asztaldíszre vagy díszekre, a vőlegény virágdíszére, násznagyok, koszorúslányok kitűzőjére, csokrára, dobócsokorra is lehet gondolni.

„Most lesz egy kisebb, hetvenfős esküvőnk, és ottan például a virágszükséglet mintegy 6000 lejre rúg. Oltárdísz van benne, a padokra dísz, kis csokrocskák, illetve a padok mellé ilyen kis rózsaszirmok, koszorúslányoknak kosárba szirmok, illetve a kezükre csuklópánt, emellett nyolc asztalra asztali díszeket, menyasszonyi csokor, vőlegénykitűző, és nagyjából ennyi. Ha egy kisebb esküvőnél ez 6000 lej körül mozog, elgondolhatjuk, hogy egy nagyobbnál mennyi lehet” – mondja Szabó-Takács Kinga.

Az ár természetesen függ attól is, hogy szezonális virágban gondolkodunk, kerti virágban vagy éppen holland virágban, honnan kell ezt beszerezni, ki a virágkötő.

Az esküvőszervező szerint sokszor jönnek a menyasszonyok internetről lementett esküvői csokrokkal, de ha elkezdik megszámolni, kiderül, hogy 50-60 szál virág van benne, ez pedig nyilván nem olcsó.

Fotó: Pixabay

Ha viselt, olcsóbb Az esküvői keret része az is, hogy mit vesz fel az ifjú pár. A menyasszonyi ruhák ára is széles skálán mozog, függ attól, hogy bérelni szeretné, varratja, katalógusból választ, netán ragaszkodik egy neves tervezőhöz vagy márkához a menyasszony.

Már egy bérlésnél is függ az, hogy első alkalommal viselt ruháról beszélünk, vagy már hordta a nagy napunk előtt néhány menyasszony – utóbbi kevesebbe fáj.

Hogyha olyan ruhát választ a menyasszony, amelyet már viselt valaki, és harmadik-negyedik alkalommal kerül hozzánk, annak a bérlése körülbelül 2500 lejtől kezdődik, ha azonban első alkalommal viseli vagy vásárolja, akkor 4000 lej a legalacsonyabb ár is, a határ pedig a csillagos ég. Szabó-Takács Kingának volt már olyan kliense, akinek több ezer eurós ruhája volt. A vőlegény öltözetét már kevesebből megúszhatja az ifjú pár, bár hajlamosak a férfiak adott esetben arra is, hogy az első fast fahion üzlet rendruháját válasszák a saját esküvőjükre, azért nem árt egy tisztességes öltöny egy vőlegénynek. A szakember szerint

1000-2000 lejből meg lehet úszni az öltönyt, nyilván kerülhet sokkal többe is.

A szertartás, a lagzi hangulatának megőrzése sem kerül kevés pénzbe, emellett sokan előfotózást, kreatív fotózást is igényelnek, egy több helyszínes esküvőn két fotós, két videós is dolgozhat – de

ha csak simán egy fotós érkezik az esküvőnkre, annak is olyan 700-tól 1000 euróig terjedő ára van.

Legtöbben albumot is szeretnének, hogy végig is tudják nézegetni a nagy nap emlékeit, 200-300 euróba is kerülhet egy nagyobb album. A videós árak talán kevésbé szerteágazók az esküvőszervező szerint, 600 és 1000 euró között mozognak.

Fotó: Pixabay

Extra szolgáltatás, extra költség És akkor hol vannak még az extrák? Ha voltunk manapság néhány lagziban, tudjuk, hogy elég népszerű az ún. fotobooth, hogy hazavihessék a vendégek az esküvői mosolyokat, de

gyakran találkozunk már 360 fokos kamerával, gyümölcsfaragástól a tűzzsonglőrön át a csokoládé-szökőkútig mindennel.

Emellett időnként megesik, hogy egy-egy néptánccsoport fellépése dobja fel az esküvőt, de az is előfordult nem egyszer, hogy külföldi énekest hívtak meg előadni a nagy napra. Tűzijáték, száraz füst a nyitó táncnál – ez is mind nagyon trendi Szabó-Takács Kinga szerint, és mind megdobja a költségeket. A sepsiszentgyörgyi esküvőszervezőnek az a tapasztalata, hogy sokszor meglepődnek az árakon a fiatalok, de azért látja azt is, hogy aki hozzájuk fordul, az tudatosabban szervezi a nagy napot is.

Akik hozzánk fordulnak, eléggé nyitott szemmel járnak, ismerik már az árakat, már voltak több baráti esküvőben is, reálisan fel tudják mérni a piaci árakat”

– mondja Szabó-Takács Kinga, aki bár már nyolc éve foglalkozik esküvőszervezéssel, mégis állítja, gyerekcipőben jár még ez a szakma, pedig aki szakemberhez fordul a szervezés részleteivel, az nem csak időt, sokszor pénzt is spórol.

Fotó: Pixabay

Előlegre több ezer euró Kovács Erik – nevezzük így – Székelyudvarhelyen készül az esküvőjére. Elmondása szerint még úgy is meglepték az esküvői költségek, hogy

sok mindent igyekeztek párjával baráti segítséggel, s így baráti áron megoldani, még így is csak az előlegek több ezer euróra rúgtak.

„A fotósunk egyik haverom lesz, ő baráti árat kér, de mi a videóst például el is engedtük, hogy ne legyen drága annyira, de viszont a helyszínre nagy hangsúlyt fektettünk, ennek viszont meg is lesz az ára, ugyanis 351 lejbe kerül a menü egy főre. Udvarhely-szinten ez egy felső kategória, lehetett volna olcsóbban, például 250 lejért is kapni. Ebben az árban viszont adag, minőség minden nagyon rendben van, többféle koktél, sokféle ital” – mondja Erik, aki menyasszonyával sokféle helyet megnézett, míg dönteni tudtak. Úgy számolják, hogy 185 főre kell majd menüt fizessenek, tehát csaknem 65 ezer lejt fognak a vendéglőben hagyni. A zenekar, ami eszébe jut mint következő nagy költségtétel. Erik azt mondja:

a hétszemélyes zenekarért 10 ezer lejt kell majd kifizetniük.

Mivel szóbeszéd alapján úgy kalkuláltak, hogy a zenészeknek fejenként ezerötszáz lej jár az éjszakai mulattatásért, még úgy érzik, jól is jártak, mert ez valamivel kevesebb lesz. Tudja, hogy olcsóbb variáns lett volna a DJ, de ők is elkérnek 4-5 ezer lejt.

Fotó: Pixabay

Erikéknek gondolniuk kell a vendégek elszállásolására is, a hotelszobák 320 lejtől kezdődnek, de kiadó lakásokban is szállásolnak el rokonokat. A torta és candy bar 6500 lejbe fog kerülni, itt legjobb cukrásztól az alap csomagot kérték, lehetne sokkal több is.

Öltönyt vettem 2000 lejért, cipőt 500-ért, egy normális ingre kell szánni 2-300 lejt, ha nem akarok szétizzadni az esküvőmön. A menyasszonyom ruhája 2500 lej, bérelni fogja, de a menyasszonyi sminkről, hajról, mindezek próbájáról még nem is beszéltünk”

– sorolja a vőlegény és menyasszony kinézetéhez kapcsolódó költségeket a leendő férj, aki engedett a csábításnak, és fotobooth-ot is rendelt a nagy napra. Bár sokan úgy kezdenek esküvőt szervezni, hogy majd a nászajándékból kifizetik a költségeket, Erik azt mondja,

érdemes felkészülni, hogy mindenütt előleget kérnek: 10-20 százalékot, de akár harmincat is elkérhet egy-egy szolgáltató, ők például már kifizettek 2500 eurót előlegekre, s még nem látja a végét.

Most úgy saccolja, az esküvő költségei el fogják érni a 22-23 ezer eurót. És hogy mit remélnek, hogy visszajön-e a pénz? Erikék nem remélik, hogy meggazdagodnak a nászajándékokból. „Mi abban reménykedünk, hogy nem bukunk nagyot, s ha azzal a pénzzel együtt, amit már eleve beletettünk, gyűjtöttünk egy évet rá, azzal együtt ki fogunk jönni nullába, vagy összejön mondjuk egy jobbacska nyaralás, egy nászút, akkor már igen boldogok leszünk” – mondta el zárásként. A cikk először lapcsaládunk hetilapjában, a Heti Hírmondóban jelent meg 2024. július 5-én.