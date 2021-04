A múzeumi épület tatarozása elkészült, következik az alapkiállítás

A homlokzati szobrok is visszakerültek a helyükre • Fotó: Haáz Vince

A tervek szerint a kilenc alaptárlatból az első az őslénytani, ahol növényi és állati maradványokat, úgynevezett fosszíliákat láthatnak majd az érdeklődők, itt kap helyet egy óriáscápa foga is. Ugyancsak ezen a részlegen lesznek láthatók a krokodilfogak, a dinoszaurusz csontvázdarabok és egy gyapjas orrszarvú, egy gyapjas mamut és egy barlangi medve maradványai is a jégkorszakból.

Külön diorámát kap a városi élőkörnyezet, amelynek egyik sarkában egy parkot rendeznek be, ahol a sajátos növényzet mellett az ott megtelepedett állatvilágot is bemutatják: madarakat, bogarakat, rágcsálókat. Az 5,3 millió évvel ezelőtt a Kelemen-havasokban működő vulkán nyomairól, a különleges formájú, 40 és 80 méter közötti hosszúságú, két és fél méter átmérőjű üregekről, barlangszerű képződményekről is láthatnak az érdeklődők egy kiállítást. A törvény által védett fajokról, a Földközi-tenger élővilágáról is lesz tárlat, és láthatók lesznek a legértékesebb vadásztrófeák.