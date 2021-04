A Mini Erdély Park és a Borvízmúzeum is újdonságokkal várja az érdeklődőket

Tavalyhoz képest negyven makettel több lesz kiállítva • Fotó: Erdély Bálint Előd

Negyven új épületmakettel bővült tavalyhoz képest a péntek délelőtt tíz órától nyíló Mini Erdély Park – kezdte rögtön a jó hírrel Fazakas Szabolcs, a projekt ötletgazdája. Mint mondta, az esős időjárás miatt ugyan némileg megcsúsztak a betervezett munkálatokkal, de most már be tudják mutatni Erdély minden megyéjének épített örökségét, azok kicsinyített másával.

Fazakas Szabolcs arról is beszélt, hogy a munka nem áll meg, hiszen folyamatosan zajlik a tereprendezés, érkeznek az új makettek a parkba. Érdekességként arra is kitért, hogy hamarosan kiállítják az Ada Kaleh sziget kicsinyített mását egy tó közebén, amely mellett a herkulesfürdői fürdő régi, osztrák-magyar monarchiabeli épülete is helyet kap. az Ada Kaleh vagy Ada-Kalé a törökök által lakott kis sziget volt a Dunán.

Újdonságok a Borvízmúzeumban



Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója a Székelyhonnak kifejtette, szombaton, május elsején megnyitják a szejkefürdői Borvízmúzeumot is, ahol megújuló tárlattal várják az érdeklődőket. A kibővült információs anyagok ezentúl három nyelven lesznek megtekinthetők – románul, angolul és magyarul. Nagyobb hangsúlyt fektetnek az egykori bivalyos borvízszállítás, illetve a borvizes korsók készítésének bemutatására is. Lesznek olyan kétliteres korsók, amelyeket meg is lehet vásárolni. Új tartalmat mutatnak be az Orbán Balázs tematikájú részen. Korhű „időkapszulák” kialakítása zajlik a római kori, a középkori, az osztrák-magyar monarchiabeli és a mostani fürdők szemléltetésére. Ezenkívül fotósarok is lesz. Mint megtudtuk, folytatni fogják a Szejkefürdőn lévő székelykapuk restaurálását, illetve a tereprendezést is azok környékén.