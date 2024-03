A mindenkit érintő lakáshelyzet és a lehetséges támogatások

2024. március 01., péntek

Fagylaltos kocsi is lesz az állatkertben

Hamarosan a marosvásárhelyi állatkertben is lehet rágcsálnivalót és szomjoltót vásárolni, illetve egy mozgó fagylaltárus is lesz a népszerű helyszínen. A Somostetőn lévő kereskedők helyzete is változni fog.