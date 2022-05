A migréntől a drogokig – a laikusok érdeklődésére is számítanak a marosvásárhelyi TDK-n

A legújabb magyar migrénellenes gyógyszer, a legelső magyar tüdőtranszplantáció, vagy a tinédzserek és drogok szenvedélyes viszonya – ilyen és ehhez hasonló izgalmas előadásokat hallhat, aki ellátogat a május 11–14. között zajló orvosis Tudományos Diákköri Konferenciára Marosvásárhelyen. Bár a rendezvény főként az orvostanhallgatóknak szól, a tudományos kutatásaik bemutatására és a fejlődésükre szolgál, vannak a konferenciának olyan részei is, amelyek a laikusok számára is érdekesek lehetnek.

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség által szervezett Tudományos Diákköri Konferenciát, avagy TDK-t, immáron 29. alkalommal rendezik meg május 11–14. között a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A marosvásárhelyi TDK jelenleg az egyedüli olyan esemény az erdélyi orvosképzésben, amelyen a hallgatók anyanyelvükön, magyarul mutathatják be tudományos munkáikat, kutatásaikat az orvosi, fogorvosi és a gyógyszerészeti szakterületeken belül.

A rendezvény a diákok szervezésének köszönhető, ebben az évben is négy főszervező vállalta a munka oroszlánrészét, közülük Orbán Zsófia orvostanhallgató, Simon Bernadett gyógyszerészhallgató és Pál Endre orvostanhallgató számolt be a rendezvény részleteiről.

Megtudtuk, idén 223 dolgozat érkezett be a diákköri konferenciára, legtöbben a marosvásárhelyi orvosi egyetemről, de több mint 50 dolgozatot küldtek be Magyarország több orvosi egyeteméről is. „A legnépszerűbb szekció évek óta a kardiológia, de a gyermekgyógyászat és a megelőző orvostudomány területén is sok kutatás született idén, ahogy a fogorvostudomány területén is” – fogalmazott Pál Endre. Orbán Zsófia hozzátette, ez mutatja a trendeket is, ahogy várható volt, idén például rengeteg dolgozat született a Covid témakörében is.