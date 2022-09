A Mezőség kapujában tartják a gazdák ünnepét

Hirdetés

A gazdanap vasárnap délelőtt fél 10-kor a mezőcsávási fúvószenekar hívogatójával és traktoros felvonulással indul, 10 órakor pedig megnyitja kapuit a marosszéki termékek vására és a Marosi Gazda Kft. együttműködő partnerei kiállítása a helyi sportpályán. Kihirdetik a legszebb konyhakertek verseny nyerteseit, átadják a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem és Székely Szívek Tarisznyája adománygyűjtő program által összegyűlt búzát.

Hirdetés

A 12 óra 30 perckor kezdődő ünnepi megnyitón átadják a Pro Agricultura Transilvania díjakat, majd kulturális program következik népdal- és néptáncelőadásokkal, közös ebéd is lesz, és megszervezik a parasztolimpiát is.

Közös ünnepük

Az RMGE Maros megyei szervezetének ünnepe a minden évben megszervezett gazdanap – mondta lapunknak Fazakas Miklós, a szervezet elnöke, hangsúlyozva, hogy jó alkalom arra is, hogy Marosszék gazdái, gazdakörei találkozzanak, bemutassák termékeiket és tapasztalatot cseréljenek. „Felelősek vagyunk egymásért, ez az idei mottónk is, hiszen együttműködve, egymást erősítve igyekszünk egy tudatos életformát fenntartani, ami a tudatos gazdálkodással valósítható meg” – magyarázta Fazakas Miklós. Az eseményre meghívták a magyar és a román mezőgazdasági minisztert is.