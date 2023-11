A mesterséges intelligencia a mezőgazdaságban – egy kis ujjgyakorlat a középiskolásoknak a Sapientián

Nem veszett ki a fiatalokból az érdeklődés, szeretik a kihívásokat, ezért a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi karán november 22-én negyedszer is megszervezték számukra a SapiSentia vetélkedőt, melynek középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia mezőgazdasági alkalmazási lehetőségei álltak. A középiskolás csapatok megtapasztalhatták, hogy mindenkinek vannak erősségei, azt is megtudták, min kell még csiszolniuk, de a vetélkedő legfőbb haszna, hogy a diákok elmélyültek egy témában, amely ma is aktuális és a közeljövőben még inkább az lesz.