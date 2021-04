A megyei önkormányzat építteti meg a gyergyószentmiklósi terelőút egy szakaszát

Hosszú idő, amíg a tervekből valóság lesz. Az együttműködést illetően már dűlőre jutottak • Fotó: Gergely Imre

Gyergyószentmiklósi beruházásokban lép partnerségre Hargita Megye Tanácsa és a város önkormányzata – közölte csütörtökön Borboly Csaba, a megyei önkormányzat elnöke és Csergő Tibor András, Gyergyószentmiklós polgármestere.

HIRDETÉS

Az egyik ilyen beruházás a régóta ígért terelőút megvalósítása, aminek egyelőre azonban csak az egyik szakaszát építenék meg. Azaz a Szárhegy irányából érkező forgalom nem hajtana be a Bălcescu és a Tűzoltó utcába, hanem a város bejárata előtt lekanyarodna jobbra, és a mezőn át az Állomás utcába érkezne. Amint Csergő Tibor András elmondta,

egy kilométernyi út építéséről van szó, ami több, mint 5 millió lejbe kerülne.

Hozzátette, idén mintegy 800 ezer lejes költséggel számolnak, amihez a megyei önkormányzata belefoglalta a költségvetésébe a maga részét és hamarosan a város is megteszi ezt. Csergő elmondása szerint ebből a tervezési fázist végeznék el és a területek kisajátításának is ez adna lehetőséget. A beruházás előkészítése az év végére kivitelezésre készen kell álljon – jelentette ki a polgármester.

A szóban forgó terelőút-építés nem tartalmazza annak a körforgalomnak a megvalósítását, amely az országúthoz kapcsolódását lehetővé tenné. Ez majd egy későbbi beruházás részeként valósulhat meg – mondta a polgármester.

Borboly Csaba kifejtette: a megyei tanács társulási szerződést köt majd Gyergyószentmiklóssal a beruházás megvalósítására, és vállalja a finanszírozás kétharmadát. Ugyanakkor a kivitelezést is a megyei önkormányzat végezteti majd. Elhangzott:

a terelőút megvalósítását két fázisban képzelik el: előbb megépül az egy kilométeres út a mezőn át, ami az Állomás utcába viszi az átmenő forgalmat.

Borboly közölte, a dokumentációt elkészítik arra a szakaszra is, ami Tekerőpatak irányába vezetné ki a járműveket, de annak a megépítéséről most nincs szó. Hogy ez a második szakasz mikor épül meg és ennek hol lesz a nyomvonala az függ attól is, hogy miként jön létre a város körgyűrűje, ami egy évtized után ismét napirendre kerülhet egy országos projekt révén.

További tervek

Az egykori öntőde irodaépületében hoznak létre – elsősorban a kreatív ipart erősítő – inkubátorházat, ahol fiatal vállalkozóknak segítenek, új vállalkozások működéséhez adnak lehetőséget. Ezt szintén közösen szeretné megvalósítani a megyei önkormányzat és a városvezetés.

A kivitelező itt is a megye lesz uniós források bevonásával, és a megyei tanács elnöke a szükséges önrész 50 százalékának biztosítását is megígérte.

Csergő emellett a gyilkostói víz- és csatornahálózat megépítéséhez is támogatásra számít a megyei tanácstól.

Ezzel a beruházással is sok éve próbálkozik Gyergyószentmiklós, de eddig nem értek el komolyabb eredményt.

A jelenlegi fejlesztéshez 2018-ban nyert finanszírozást a város, és múlt év novemberében még Nagy Zoltán akkori polgármester adta ki az építési parancsot a kivitelezőnek, amit beiktatása után Csergő Tibor András visszavont, arra hivatkozva, hogy télen nem lehet ilyen munkálatokat folytatni Gyilkostón. Az új polgármester most azt is elmondta, hogy

decemberben két év haladékot kért a 13,2 milliós beruházás megvalósítására.

A munkálat most, tavasszal kezdődhetne, de erre még várni kell, mert – amint Csergő fogalmazott – rengeteg sürgősen megoldandó probléma merült fel, ami tovább késlelteti a folyamatot.

Borboly ígéretet tett arra is, hogy a megyei tanács hozzájárul a 3,6 millió lejes önrész biztosításához, illetve a Batthyány Ignác Technikai Kollégium hőszigeteléséhez szükséges önrész előteremtésében is.