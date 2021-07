A megszabott határidő miatt nem várhattak az aszfaltozással Máréfalván

Új hidak épültek, ugyanakkor a meglévők korszerűsítését is elvégezték Máréfalván, így már csak néhány utca leaszfaltozása maradt hátra. A folyamatban lévő és az elvégzett beruházások mellett járdaépítésre is készül az önkormányzat.

Összesen hat hidat építettek újjá, illetve korszerűsítettek Máréfalván • Fotó: Beliczay László

„Ez év végéig van időnk elvégezni a felújításokat a pályázatban megszabott határidő szerint, ezért döntöttünk a kivitelezés mellett, hiszen nem akarunk pénz nélkül maradni. Ha a későbbiekben fel is kell törni az aszfaltot az új vezetékek földbehelyezéséért, akkor kérni fogjuk, hogy az út szélén végezzék azt, hogy minél kevesebb kár keletkezzen. Persze nem az utcák teljes hosszában lesznek ilyen gondok, csupán egy-egy kisebb részen.

Kérni fogjuk a szolgáltatót, hogy most már csak az általunk elvégzett munka garanciális idejének lejárta után törjék fel az utat

– fogalmazott az elöljáró. Arról is beszélt, hogy a felújítások részeként megerősítettek, illetve újjáépítettek egy hidat a Telekság patak felett és kettőt a Fenyéd patakon. Még egy gyalogátkelő is épült utóbbi patakon átvezetve. Ezenkívül két új hidat is építettek ki a Medvenyelv patak mentén is.