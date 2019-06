A megmaradás önmagában nem elég – fejlődni, gyarapodni kell

Emlékplakettet lepleznek le, nagymonográfiát mutatnak be Fodor Sándor tiszteletére

Több kezdeményezést is indítottak, hogy emléket állítsanak Fodor Sándor írónak Csíkszeredában. Ezek közül több is megvalósul szerdán: emlékplakettet lepleznek le az író tiszteletére a Székelyföld folyóirat szerkesztőségében, valamint Fodor Sándor-nagymonográfiát is bemutatnak.