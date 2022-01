A medvék többsége téli álmot alszik, egyelőre nem garázdálkodnak a székely portákon

Noha az erdei etetőknél látni még medvéket, többségük – főleg a vemhes nőstények – elhúzódtak téli álmot aludni Hargita megyében. A nagyvadak időközben, ha az idő is megenyhül, felébredhetnek, és előfordulhat, hogy ilyenkor a portákra is betörnek, élelmet keresve.

Inkább a közepes méretű, hím medvékre jellemző nagyobb aktivitás ebben az időszakban • Fotó: Erdély Bálint Előd

„A mi két vadászterületünkön, Csíkszereda környékén hála Istennek el vannak húzódva a medvék. Ez a hótakarónak és a hideg időjárásnak köszönhető” – számolt be lapunknak Hadnagy Lehel, a Szilos Vadásztársaság vezetője. Mint mondta, ebben az időszakban már több energiát kell a táplálék felkutatására fordítsanak a nagyvadak, mint amennyit nyernének a megszerzett eledelből. Persze

ismét aktívvá válhatnak a medvék a téli időszakban is, ha némileg megenyhül az idő, főleg, ha 10 Celsius-fok fölé emelkedik a hőmérséklet.

„Az ilyen típusú aktivitás már nem lesz számottevő, de volt rá példa az előző években is. Arra sem lehet garanciát vállalni, hogy ilyen esetekben nem törnek be a nagyvadak portákra” – magyarázta Hadnagy.

Jelen vannak az etetőknél

Gábor László, a Gyergyószentmiklósi Vadgazdálkodási Egyesület igazgatója arról számolt be, hogy térségükben ebben az időszakban rendszerint nincsenek problémák a medvékkel, a károkozások inkább tavasszal és ősszel jellemzők. Náluk is téli álmot alszik a nagyvadak túlnyomó többsége, de azért még mindig tapasztalható némi aktivitás a kihelyezett ételszóróknál.

A vadászok kötelessége, hogy ételt helyezzenek ki az erdőben a vaddisznók és a szarvasok számára, de most is tapasztaljuk, hogy ebből rendszeresen lakmároznak a medvék is

– közölte. Rámutatott: a vemhes nőstények el vannak húzódva, inkább a kisebb méretű hím példányokra jellemző az aktivitás. Amúgy is jellemző a medvékre, hogy az időjárás függvényében 2–3 hetente megébrednek, ilyenkor pedig szétnéznek a környéken. „Összességében véve vissza van szorulva a medvék mozgása, ezen a télen még nem is voltak problémák” – fogalmazott Gábor László.

Nem voltak gondok

Decembertől kezdődően nem voltak medvékkel kapcsolatos kárbejelentéseik, így a nagyvadak többsége mindenképp téli álmot alszik – tájékoztatott Fazakas Attila, a székelykeresztúri Hubertus Vadásztársaság igazgatója. Hangsúlyozta,

ha a megszokottnál lényegesen kevesebb nagyvad nyomait is látni az erdőben és az ételszóróknál, azért egyértelműen vannak éber példányok.

Persze ezek közül is sokan el fognak még húzódni, ha csökken a hőmérséklet, esetleg havazás is lesz. A szakember is arra számít, hogy inkább tavasszal lesznek nagyobb problémák.