A medencék fel vannak töltve, a kapu többnyire zárva van a marosvásárhelyi Víkendtelepen

Itt hamarosan csónakázni is lehet

Ezt azzal indokolták, hogy így vendéglőzni, játszóterezni és sportolni az is beléphet, aki nem kíván fürdeni, és nem akar jegyet váltani.

Nem titkolt cél volt az is, hogy kizárják a ruhástól vagy fehérneműben fürdőzőket.

Mátyási Levente, a Víkendtelep vezetője a medencék közelében fogadott minket, amikor kilátogatunk a méltán népszerű strandra. A közelben füvet nyírtak, az elmúlt napok öntözése ugyanis jót tett a gyepnek, szépen zöldell. A medencék környékén takarítottak, van, ahol még festeni is kell.

a Víkendtelepet körbevevő csónakázómedencét már feltöltötték, és az úszómedencékében is van víz.

A vendéglők, fagyizók nagy része is kinyitott már, a játszótereken sok a gyerek, különösen hétvégenként, de vakációban is.

Ami május elsejét illeti, ekkor be lehet majd lépni a medencéhez is napozni. De a Víkendtelepen amúgy is elég nagy zöldövezet adott, ahová ki lehet feküdni, olvasni, beszélgetni, napozni.

Korábban szó volt, hogy a készítenek egy mestertervet, amelyből kiderül, hogyan érdemes fejleszteni a Víkendtelepet, mire kellene hangsúlyt fektetni. Mátyási most kérdésünkre elmondta, egy cég sem jelentkezett ennek elkészítésére, így egyelőre nincs napirenden.

Ami a sátortetős medencét illeti, egyelőre használaton kívül van; idén nyáron még biztosan nem bontják le a tetejét, hogy a strandolok használhassák az 50 méteres medencét is.