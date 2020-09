A maszkviselés fontosságára hívták fel a figyelmet a marosvásárhelyi motorosfelvonuláson

• Fotó: Haáz Vince

A felvonulás, amely a közegészségügyi igazgatóság engedélyével is rendelkezett a Sziget utcából indult, érintette a Dózsa György utcát, a Kövesdombot, a Tudor lakótelepet, a főteret és a volt November 7 negyedet, majd a Maros parton, a Víkendtelepnél zárult. Majdnem az egész városon áthaladtak a szelíd motorosok, hirdetve, hogy fontos maszkot viselni, de azt is, hogy a közúti forgalomban nekik is helyük van.