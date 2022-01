A marosvásárhelyi repülőteret is érinti a vámosok átszervezése

Habár előreláthatóan a vámhatóság átszervezése nem befolyásolja számottevően a marosvásárhelyi reptér működését, Peti András reptérigazgató levélben kérte a szakhatóságtól, hogy figyeljenek oda a kisebb forgalmú repülőterekre is.

Vámosok nélkül maradnak a marosvásárhelyi reptéren? Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A tavaly októberben megszületett döntés értelmében az Adóügyi Igazgatóságból kiválik a vámigazgatóság, és

Román Vámhatóság néven önálló jogi személyiséggel bír a továbbiakban.

Első lépésként átveszi a vámigazgatóság hatásköreit és alkalmazottait.

Az átalakulás folyamatban van, és a vámhatóságnál dolgozókat tömörítő szakszervezetek aggodalmukat fejezték ki, mert szerintük a változásnak negatív hatásai is lesznek. A szakszervezet képviselői nyílt levélben fogalmazták meg aggodalmukat: szerintük az átszervezés negatívan fogja érinteni a kisebb reptereket is, többek között a marosvásárhelyi Transilvania légi kikötőt is.

Eddig ugyanis – állításuk szerint – a repülőtereken működött egy vámiroda, amelynek alkalmazottai minden repülőjárat idején a helyszínen voltak és segítették a reptéri munkát. Az átszervezés miatt azonban

a kisebb reptereken megszüntetik az irodákat és a vámhatóságnak csak kirendelt munkapontjai lesznek.

A szakszervezet illetékesei szerint mivel eddig is létszámhiány volt a vámnál, megtörténhet, hogy nem tudnak minden repülőjárat esetében vámososokat biztosítani. Mi több, véleményük szerint a légi kikötők elveszíthetik a nemzetközi besorolásukat, ha megszűnik területükön a vámiroda.

Nincs ok pánikra

A Székelyhon megkeresésére a marosvásárhelyi repülőtér igazgatója, Peti András elmondta, hogy nekik nincs beleszólásuk a vámigazgatóság átszerzésébe, de azért levélben jelezték a pénzügyminisztériumnak, hogy mi az álláspontjuk. A marosvásárhelyi reptér 2011-ben kapta meg a nemzetközi besorolást, aminek feltétele volt a vámiroda léte. Mivel a légi kikötőnek az utasforgalma évente nem haladja meg a 300 ezret,

működhetne nemzetközi forgalom számára nyitott repülőtérként is, ez esetben pedig nem feltétel, hogy vámiroda legyen a reptér területén.

„A vámirodának köszönhetően minden repülőjáratnál itt vannak a vámosok. Ha a vásárhelyi vámhivataltól kell majd kijárjanak, nem tudjuk, mit jelent majd ez. Kíváncsian várjuk, hogy milyen döntések születnek az elkövetkező időszakban” – mondta Peti András, aki abban bízik, hogy a járvány lassan véget ér, és újra benépesülnek a kifutók, a várótermek.