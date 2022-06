A Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznál tett látogatást a kulturális miniszter

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színházba látogatott Lucian Romașcanu kulturális miniszter, aki találkozott és beszélgetett Gáspárik Attila színházigazgatóval, illetve az intézmény munkaközösségével. Sajtótájékoztatón számolt be a látogatásáról.

A múzeumok, színházak épületeinek felújítása a prioritások között szerepel, köztük a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházé is, de mivel nincs saját forrás, különböző pályázatok által szeretnének pénzhez jutni – mondta. Marosvásárhelyen nem csupán az épületet, illetve a termeket kell felújítani, de az egész infrastruktúra korszerűsítésre vár – hangsúlyozta Gáspárik Attila.

Látogatásáról számolt be a miniszter a színházban

Az igazgató elmondta azt is, amennyiben hozzálátnak a munkálatokhoz, javasolni fogja, hogy a színház a megye más-más városában játsszon, például Szászrégenben, Segesváron, Marosludason. Ez nehéz lesz, de megéri, hiszen így azokhoz is eljut a színház, akik nem Marosvásárhelyen laknak – hangsúlyozta Gáspárik, hozzátéve, hogy ha már nem ő lesz az igazgató, akkor is támogatni fogja ezt a javaslatot.