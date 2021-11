A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium vezeti az iskolai rangsort

Az iskola hírnevét emeli, ha jó a viszony tanárok, diákok és szülők között • Fotó: Haáz Vince

Hároméves rangsort készített el az Erdélystat statisztikai csapat a magyar nyolcadikosok 2019–2021 közötti eredményeinek összevonásával. Mint írják, mindezt annak érdekében, hogy az egyes évfolyamok teljesítményében előforduló hullámzások tompításával egy megbízhatóbb iskolai mutatót hozhassanak létre. Összesen 456 iskola vagy tagozat 23 537 diákjának a képességvizsga-eredményeit vették figyelembe a rangsor elkészítésekor.

Az elmúlt három év összevont eredményei alapján a rangsor élén a következő öt iskola áll: első helyen a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium, őt követi a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium, majd a szintén kolozsvári Báthory István Gimnázium, negyedik helyen van a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium; ötödik helyen pedig a marosvásárhelyi Európa Általános Iskola.

Érdemes megjegyezni, hogy az első tízben szerepel még egy marosvásárhelyi iskola, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium, amely a kilencedik helyet vívta ki magának.

Mátéfi István, a Bolyai Farkas Gimnázium igazgatója a Székelyhontól értesült az összesített ranglista eredményéről, és úgy fogalmazott, nagyon örül a hírnek, óriási elégtételt jelent ez számukra. Mint hozzátette, külön büszke arra, hogy a nyolcadikos tanulóik nem „válogatott” diákok, tehát nem felvételivel kerültek be annak idején az iskolába, hanem ugyanolyan osztályok vannak itt is, mint más marosvásárhelyi tanintézetben.

Nagyon fontos, hogy jó a közreműködés a tanárok, diákok és szülők között. A siker titka ez a jól működő háromszög. A diákok érzik, hogy a tanárok támogatják őket, a rendszeres és következetes munkának pedig megvan az eredménye

– fogalmazott Mátéfi István. Az iskolavezető úgy véli, a Bolyai iskolában az online oktatás is nagyon jól működik, a személyes tanítás közben is voltak kollégák, akik online felületen is tartottak felkészítő órákat délutánonként az iskola online platformján.

A marosvásárhelyi iskola állandó vetélytársa a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium, ám 2019 és 2021. között csak egyszer előzte le a kolozsvári tanintézet a marosvásárhelyit, ezért is kerülhetett első helyre a Bolyai Farkas Gimnázium a hároméves ranglistán. A Bolyai iskola nyolcadikos végzettjeinek hároméves képességvizsga-átlaga 8,42.

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium is előkelő helyet vívott ki magának, a hároméves ranglista negyedik helyén áll. Bekő Melinda, az iskola aligazgatója büszke tanintézetére, és mint elmondta, a siker titkát abban látja, hogy mindenki következetesen végzi a rábízott feladatát.

Az intézményben eddig is mindig minden nyolcadikos átment a képességvizsgán, és reméli, ezentúl sem lesz másként.

Mint elmondta, az online oktatás sem jelentett különösebb akadályt a tanulásban, hiszen, aki akar, az tanulhat online tanrend alatt is. A székelyudvarhelyi tanintézet nyolcadikos végzettjeinek hároméves képességvizsga-átlaga 8,06.