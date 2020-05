A Maros Megyei Törvényszéken folytatódik Borbolyék pere

Halasztások sorozata jellemezte a per tárgyalását a Hargita Megyei Törvényszéken. Archív • Fotó: Gábos Albin

Marosvásárhelyen kezdődött, most oda is tér vissza az a közel hét éve húzódó bírósági eljárás első fokú tárgyalása, amelynek három vádlottját már elítélték ugyan, de a per bizonyítási eljárása az ismétlődő újrakezdések miatt nem halad.

Ez a helyzet elsősorban abból adódik, hogy

a Hargita Megyei Törvényszéken nincs megfelelő számú büntetőbíró – egyik, hosszú ideje itt dolgozó bíró személyes érintettség miatt nem vezethette a tárgyalást, a többiek viszont sűrűn váltották egymást.

A per tárgyalása a Marosvásárhelyi Ítélőtáblán kezdődött 2013-ban, majd az új büntetőeljárási törvény hatályba lépése nyomán a Hargita Megyei Törvényszékre küldték az ügycsomót. Itt 2015-ben született egy, három vádlott beismerő nyilatkozatát követő ítélet, a további bizonyítási eljárás viszont elakadt a bíró távozásával, akit szinte évente újabbak követtek, így a tanúk meghallgatását újra kellett kezdeni. Volt olyan bíró, aki még a tanúmeghallgatások előtt távozott,

idén a hatodik bíró érkezett, és a negyedik újrakezdés következett volna.

Erre már nem lesz szükség, mivel az idén a Gyergyószentmiklósi Bíróságtól áthelyezett bíró is távozott, a Hargita Megyei Törvényszék jelezte a helyzetet a Marosvásárhelyi Ítélőtáblának, amely arról döntött, hogy az ügycsomót a Maros Megyei Törvényszékre helyezik át, így a tárgyalás ott folytatódik. Noha korábban többször kifogásolták a bírókat, és az utóbbi két esetben kizárásukat is kérték, mert nem volt bizonyított, hogy rendelkeznek korrupciós ügyek tárgyalásához szükséges szakosítással, az áthelyezésben a védelemnek semmilyen szerepe nem volt – mondta el kérdésünkre Borboly Csaba egyik ügyvédje, Sergiu Bogdan. Úgy vélte, hogy miután a Maros Megyei Törvényszék megfelelő számú bíróval rendelkezik, a Csíkszeredában tapasztalt akadályok nem merülnek fel, és a tárgyalás jobban haladhat.

Rég kezdődött



Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 2013-ban vádolta meg a Hargita megyei önkormányzat elnökét, Borboly Csabát közérdek ellen elkövetett többrendbeli hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra való többrendbeli felbujtással, hamisított közokirat felhasználására való felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve rágalmazó feljelentéssel, vele együtt további tizenkét személyt küldtek a vádlottak padjára. A DNA szerint a vádlottak két megyei út – a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es – egy-egy szakaszának felújítása során több mint 4,8 millió lejjel károsították meg Hargita megyét.